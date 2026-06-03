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Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
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Un cod galben de ceață – emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) – a expirat la ora 09:30. Deocamdată, meteorologii nu au mai emis alte avertizări meteo, iar vremea este frumoasă în întreaga țară.

Cum va fi vremea astăzi a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare și, izolat, va ploua în regiunile estice și la munte. 

  • Seara, înnorările se vor accentua și vor fi averse în Banat și pe arii restrânse în Crișana și Oltenia.
  • Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 l/mp și va cădea grindină.
  • Vor fi posibile vijelii.
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade.

În Capitală, astăzi avem o vreme caldă, cer variabil și un vânt slab până la moderat. Maxima va fi de 26 – 27 de grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață, potrivit ANM

La ora 07:00, în București s-au înregistrat 13 grade Celsius.

  • Cea mai scăzută temperatură din România, la aceeași oră, a fost de 6 grade și s-a înregistrat în nordul țării, la Iezer.

Sursa – ANM

  • Au fost 17 grade la Sulina și Călărași, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură a dimineții.
  • La Iași au fost averse de ploaie, iar termometrele au arătat 15 grade Celsius.

Nu s-au înregistrat precipitații în alte zone ale țării, potrivit ANM. Au fost 15 grade la Oradea și la Arad, 13 grade la Suceava, 14 grade la Botoșani, 16 grade la Brăila și la Constanța.

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