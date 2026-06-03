Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Un cod galben de ceață – emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) – a expirat la ora 09:30. Deocamdată, meteorologii nu au mai emis alte avertizări meteo, iar vremea este frumoasă în întreaga țară.
Cum va fi vremea astăzi a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare și, izolat, va ploua în regiunile estice și la munte.
În Capitală, astăzi avem o vreme caldă, cer variabil și un vânt slab până la moderat. Maxima va fi de 26 – 27 de grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
La ora 07:00, în București s-au înregistrat 13 grade Celsius.
Nu s-au înregistrat precipitații în alte zone ale țării, potrivit ANM. Au fost 15 grade la Oradea și la Arad, 13 grade la Suceava, 14 grade la Botoșani, 16 grade la Brăila și la Constanța.
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