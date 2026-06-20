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Consilierul lui Bolojan pune tunurile pe Nicușor Dan după întâlnirea cu Erdogan: „Reflectă exact ceea ce a făcut cu România în primul an: praf și pulbere”

Consilierul lui Bolojan pune tunurile pe Nicușor Dan după întâlnirea cu Erdogan:
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Iancu Guda, consilierul lui Ilie Bolojan, îl atacă public pe Nicușor Dan din cauza comportamentului său la întâlnirea cu Recep Erdogan. Guda susține că aspectul și postura președintelui în fața liderului turc arată slăbiciune și spune că Nicușor Dan reprezintă o mare dezamăgire.

Sursa foto: Facebook

Guda a analizat o imagine de la întâlnirea oficială și a comparat hainele, poziția corpului și energia celor doi președinți.

„Dezastru la Nicușor (56 de ani) și forță la Erdogan (72 de ani). Poziția corpului. Privirea. Mâinile. Mesajul transmis. Energia. Croiala costumului, cămașa, cravata. Pantofii. Absolut tot. Comparați forța transmisă de Erdogan cu imaginea de slăbiciune și vasalitate pe care o transmite Nicușor,” a scris acesta pe Facebook.

Iancu Guda: „O mare dezamăgire și un blestem pentru țara noastră”

În opinia sa, Nicușor Dan a încălcat toate promisiunile din campanie și oferă o imagine proastă României peste hotare.

„Președintele este imaginea unei țări, iar Nicușor reflectă exact ceea ce a făcut cu România în primul an: praf și pulbere. Aproape toate promisiunile au rămas neonorate, iar multe dintre măsurile luate au fost exact opusul celor promise. Păcat. O mare dezamăgire și un blestem pentru țara noastră.”

Guda se arată șocat și de o declarație recentă a președintelui. Nicușor Dan a afirmat că Adrian Veștea trebuie să-și formeze o majoritate în parlament cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă să colaboreze cu AUR.

„Nicușor mai avea o singură ancoră de credibilitate („păstrăm extremismul departe”) dar care a fost distrusă de acest mesaj clar: „Este responsabilitatea domnului Veștea să facă majoritate în parlament, indiferent de unde vine susținerea”. ȘOCANT”

Motivul vizitei lui Nicușor Dan la Istanbul

Președintele României a mers sâmbătă în Turcia pentru a participa, alături de Recep Erdogan, la o ceremonie militară. Cei doi au asistat la intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman

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