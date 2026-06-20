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Nicușor Dan s-a încurcat în căștile de traducere, în Turcia. Le-a găsit cu greu și abia a reușit să și le așeze pe cap. Scena a atras atenția și delegației lui Erdogan, care a privit fascinată la președintele român

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În timpul ceremoniei desfășurate sâmbătă la Istanbul, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Nicușor Dan a avut un moment stânjenitor, după ce s-a încurcat în căștile de traducere simultană. Mai mult, șeful statului a avut dificultăți în a le folosi.

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Nicusor Dan, moment stânjenitor în Turcia

Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan au venit împreună la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Șefii de stat erau așteptați în tribune de delegațiile ambelor țări. Totuși, un moment neobișnuit a atras atenția celor prezenți la eveniment. Nicușor Dan a avut dificultăți în utilizarea echipamentului de traducere simultană, petrecând câteva zeci de secunde încercând să găsească și să poziționeze corect căștile.

După mai multe încercări, președintele României a reușit să-și așeze căștile pe cap.

Scena nu a trecut neobservată de membrii delegației Turciei. Potrivit imaginilor, ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, și-a îndreptat privirea fascinată către Nicușor Dan în timp ce acesta încerca să descâlcească firele și să așeze căștile corect pe cap.

Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

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