Consumul de ceai de cel puțin 3 ori pe săptămână poate reduce riscul de boli vasculare cu 11%, arată un studiu. De ce ceaiul foarte fierbinte poate avea efectul opus

Consumul de ceai de trei sau mai multe ori pe săptămână este asociat cu un risc cu 11% mai mic de boli vasculare, precum accidentul vascular cerebral sau infarctul, sugerează un nou studiu. Totuși, ceaiul consumat foarte fierbinte a fost asociat cu efectul opus: o creștere cu 16% a riscului de boli vasculare.

Consumul regulat de ceai este asociat cu un risc mai scăzut de boli vasculare, precum accidentul vascular cerebral, boala coronariană și infarctul, potrivit unui nou studiu, scrie Euronews.

Ceaiul se obține prin infuzarea frunzelor procesate ale plantei Camellia sinensis, un arbust veșnic verde originar din Asia de Est. Toate varietățile — inclusiv ceaiul alb, verde, oolong, negru și pu-erh — provin din această singură plantă, aromele distincte fiind determinate de gradul de oxidare.

Băutura face parte în mod obișnuit din alimentația multor culturi. De la micul dejun englezesc până la ceremoniile chinezești ale ceaiului, aceasta este prezentă în viața de zi cu zi a milioane de oameni din întreaga lume.

Compușii bioactivi ai ceaiului, inclusiv polifenolii și flavonoidele, au proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și de protecție a endoteliului, care păstrează stratul interior al vaselor de sânge și mențin o circulație sănătoasă, toate acestea putând contribui la prevenirea bolilor vasculare, potrivit unui studiu publicat în Journal of Internal Medicine.

Ce au descoperit cercetătorii după ce au analizat aproape 500.000 de persoane

Cercetătorii au urmărit aproape 500.000 de persoane din China, timp de nouă ani în medie, înregistrând consumul de ceai și bolile care au apărut în această perioadă. Aceștia au descoperit că persoanele care beau ceai în mod regulat, de trei sau mai multe ori pe săptămână, aveau un risc general de boli vasculare cu 11,2% mai mic. Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul accidentului vascular cerebral ischemic, cu o reducere de 36,6%, urmat de bolile cerebrovasculare, cu o reducere de 19,1%.

Cercetătorii au constatat că asocierile cu efectul protector variau considerabil în funcție de modul în care era preparat și consumat ceaiul.

În rândul participanților, consumul median era de două până la trei căni pe zi; cu toate acestea, cel mai scăzut risc asociat a fost observat la persoanele care consumau zilnic între șase și opt căni.

Ceaiul negru a prezentat cea mai puternică și mai constantă asociere cu bolile vasculare, fiind urmat de ceaiul verde. Cercetătorii atribuie acest lucru compușilor rezultați în urma fermentării, precum teaflavinele, care au proprietăți antiinflamatoare și de reglare a lipidelor.

Temperatura și concentrația infuziei au făcut, de asemenea, diferența. Cercetătorii au constatat că cea mai bună combinație era reprezentată de ceaiul cu o concentrație moderată, care nu era opărit de fierbinte.

În mod surprinzător, ceaiul consumat foarte fierbinte a fost asociat cu efectul opus: o creștere cu 16% a riscului de boli vasculare. Băuturile foarte fierbinți au fost asociate anterior și cu o probabilitate mai mare de apariție a cancerului esofagian.

Ceaiul nu este un remediu universal

Asocierea dintre consumul obișnuit de ceai și efectul protector a fost constantă în majoritatea subgrupurilor demografice, dar a fost semnificativ mai puternică în cazul persoanelor cu obezitate, au remarcat cercetătorii.

În ciuda acestor rezultate, autorii avertizează că simplul consum de ceai nu protejează împotriva bolilor cardiovasculare și că acesta ar trebui să facă parte dintr-un stil de viață sănătos mai amplu și să completeze strategiile de prevenție consacrate.

„Acesta a fost un studiu observațional, iar alte diferențe în alimentația și stilul de viață al oamenilor ar putea contribui la explicarea rezultatelor”, a declarat Dell Stanford, dietetician-șef la British Heart Foundation, care nu a participat la studiu, adăugând că rezultatele nu demonstrează „că o ceașcă de ceai băută zilnic îți protejează inima”.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de îmbolnăvire și mortalitate în Uniunea Europeană, fiind responsabile pentru unul din trei decese și afectând aproximativ 62 de milioane de persoane.