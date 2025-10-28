Prima pagină » Actualitate » Ceaiurile care te scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente

Ceaiurile care te scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente

28 oct. 2025, 11:12, Actualitate
Ceaiurile care te scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Aceste ceaiuri simple reduc inflamația, calmează usturimea și întăresc imunitatea, oferind alinare în sezonul rece. Frigul și vântul favorizează iritațiile, însă natura oferă soluții blânde care îți protejează gâtul fără să apelezi la medicamente.

Ceaiul de mușețel este o alegere clasică atunci când apar iritațiile gâtului și senzația neplăcută de usturime care persistă. Datorită proprietăților sale inflamatorii și antibacteriene, ceaiul de mușețel calmează mucoasa și grăbește procesul natural de videcare a gâtului.

Și ghimbirul este un aliat de încredere, care are o acțiune antibacteriană și antivirală recunoscută de medicina tradițională și modernă. Acesta stimulează circulația, susține sistemul imunitar și contribuie la diminuarea durerilor și inflamațiilor din zona gâtului. Cel mai eficient este deci ceaiul preparate din rădăcină proaspătă, combinat cu zeamă de lămâie, pentru un aport suplimentar de vitamina C.

Lista de remedii este completată de salvie, datorită efectelor sale antiseptic și astringente remarcabile. Salvia poate fi folosită atât sub formă de ceai, cât și ca gargară, având un rol important în reducerea inflamației mucoasei.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cum poți accelera vindecarea gâtului

Pentru a accelera vindecarea gâtului trebuie să eviți fumatul și aerul uscat, întrucât ambele pot intensifica inflamația și pot să prelungească disconfortul gâtului deja iritat. De evitat sunt și alimentele picante sau acide, ce pot agrava iritația și pot să încetinească procesul natural de vinedecare a gâtului. Dar dacă durerea persistă mai mult de trei zile sau este însoțită de febră, trebuie să consulți medicul pentru un diagnostic corect.

Autorul recomandă:

Cele 7 ceaiuri care te ajută slăbești în timp RECORD

Ce se întâmplă cu organismul tău dacă consumi zilnic CEAI de plante. Cele patru ceaiuri cu efect revitalizant

Citește și

CULTURĂ FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
12:15
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
ECONOMIE O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
12:11
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
NEWS ALERT „Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
11:47
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
11:30
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari