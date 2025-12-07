Ceaiul care poate să îmbunătățească sănătatea intestinului și reduce inflamația

Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta rooibos crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată drept ceai medicinal de către poporul Khoisan.
Acest ceai are efecte dovedite științific ca antioxidant.
Rooibos este bogat în antioxidanți precum aspalatin și nothofagin, compuși rari în alte plante.
Aceștia ajută la:
Cercetările arată că rooibosul are activitate antioxidantă comparabilă cu ceaiul verde, în anumite condiții.
Flavonoidele din rooibos (quercetină, luteolină etc.) au proprietăți antiinflamatorii.
Studiile in vitro și pe animale arată că extractele de rooibos pot:
Acest lucru poate contribui la beneficii pentru articulații, piele și sistemul digestiv.
Unele studii clinice au arătat efecte benefice asupra factorilor de risc cardiovascular:
Un mic studiu uman de 6 săptămâni a observat îmbunătățiri modeste ale profilului lipidic după consumul zilnic de rooibos.
Antioxidantul aspalatin poate îmbunătăți toleranța la glucoză și sensibilitatea la insulină, conform unor studii pe animale și în laborator.
De aceea, rooibosul este uneori recomandat ca parte dintr-un stil de viață benefic pentru persoane cu risc de diabet de tip 2.
Compușii antiinflamatori pot:
calma mucoasa gastrică
reduce spasmele intestinale
susține flora intestinală
De aceea, rooibosul este folosit tradițional pentru colici sau disconfort digestiv.
Datorită antioxidanților, rooibosul este cercetat pentru:
reducerea stresului oxidativ la nivelul pielii
încetinirea îmbătrânirii cutanate
efecte benefice în acnee sau eczeme (aplicat topic în studii mici)
În comparație cu ceaiul negru sau verde: