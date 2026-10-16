Consumul de băuturi foarte fierbinți ar putea tripla riscul de apariție a acestui tip de cancer, arată un studiu amplu

Multe persoane preferă să își înceapă ziua cu o ceașcă de ceai sau cafea, însă temperatura băuturii preferate ar putea conta mult mai mult decât își imaginează.

În urmă cu un deceniu, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a atras atenția după ce a clasificat băuturile foarte fierbinți, consumate la temperaturi de peste 65 °C, drept „probabil cancerigene pentru oameni”.

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Această concluzie, formulată în 2016, a venit în urma unor dovezi potrivit cărora consumul de mate, o băutură din plante populară în America de Sud și băută adesea la temperaturi foarte ridicate, era asociat cu un risc crescut de cancer esofagian, relatează Science Alert.

Mate este consumat de obicei la temperaturi de până la 70 °C, însă, până acum, dovezile privind băuturile fierbinți consumate la temperaturi mai scăzute nu erau concludente.

„Cercetările internaționale au arătat de ceva timp că băuturile precum mate, consumate la temperaturi foarte ridicate, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în America de Sud, sunt asociate cu un risc crescut de anumite tipuri de cancer esofagian”, spune Keren Papier, epidemiolog specializat în nutriție la Universitatea Oxford. „Ceea ce era mai puțin clar era dacă acest lucru se aplică și temperaturilor la care sunt consumate de obicei băuturile fierbinți în populațiile occidentale.”

Cercetătorii au analizat datele a 977.282 de participanți

Pentru a analiza această problemă, Papier și colegii săi au analizat date provenite din două cohorte mari din Regatul Unit: Million Women Study și UK Biobank.

În total, cercetătorii au inclus datele a 977.282 de participanți, în ceea ce susțin că este cel mai amplu studiu de până acum care examinează asocierile dintre băuturile fierbinți și cancerul esofagian.

În ambele studii, participanților li s-au adresat întrebări similare despre consumul de băuturi fierbinți, inclusiv cât de fierbinți preferau să fie acestea („foarte fierbinți”, „fierbinți”, „calde” etc.) și câte cești de ceai și cafea consumau zilnic.

Cercetătorii au descoperit că participanții care preferau băuturile „foarte fierbinți” aveau un risc relativ de 3,17 ori mai mare de a dezvolta carcinom scuamos esofagian (SCC) în perioada studiului, comparativ cu persoanele care își consumau băuturile „calde”, după luarea în considerare a frecvenței consumului.

Persoanele care au declarat că preferă băuturile „fierbinți” aveau un risc de SCC cu 69% mai mare decât cele care consumau băuturi „calde”, au constatat cercetătorii.

De asemenea, datele au arătat că și cantitatea de băuturi fierbinți consumate de participanți era asociată cu riscul de cancer. Persoanele care consumau șase sau mai multe băuturi fierbinți pe zi aveau un risc de SCC cu 71% mai mare decât cele care consumau mai puțin de șase băuturi fierbinți zilnic, după luarea în considerare a temperaturii acestora.

Asocierea a fost similară indiferent dacă participanții consumau în principal ceai sau cafea, iar adăugarea laptelui — aspect înregistrat în cadrul Million Women Study — nu părea să modifice semnificativ riscurile asociate temperaturii identificate în studiu.

Studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate, însă indică o posibilă legătură între băuturile foarte fierbinți și apariția cancerului

Deși rezultatele observaționale nu demonstrează că băuturile fierbinți provoacă cancer, cercetătorii sugerează că reducerea chiar și ușoară a temperaturii acestora ar putea preveni un număr considerabil de cazuri de SCC.

„Presupunând existența unei relații cauzale între temperatura preferată a băuturilor și riscul de carcinom scuamos esofagian, proporția estimată a cazurilor de SCC esofagian care ar putea fi prevenite dacă persoanele care consumă băuturi foarte fierbinți ar trece la băuturi fierbinți este de 14%”, scriu autorii studiului.

„Pe baza ratelor naționale de incidență a cancerului esofagian de tip SCC din Regatul Unit, aceste riscuri atribuibile se traduc în aproximativ 440 de cazuri de cancer care ar putea fi prevenite în fiecare an.”

O limitare importantă a studiului este însă faptul că cercetătorii nu au colectat măsurători exacte ale temperaturii băuturilor consumate de participanți, ci doar preferințele declarate de aceștia: „foarte fierbinți”, „fierbinți”, „calde” etc.

Cercetătorii spun că studiile viitoare ar putea clarifica acest aspect, însă, deocamdată, rezultatele lor sugerează că și temperaturile mai mici decât pragul menționat în raportul IARC — de peste 65 °C — ar putea crește riscul de cancer.

Deși propriul studiu nu a examinat mecanismele biologice implicate, cercetătorii afirmă că rezultatele, care indică riscuri similare atât pentru ceai, cât și pentru cafea, cu sau fără lapte, sugerează că temperatura băuturii este principalul factor de risc, și nu compoziția acesteia.

„Studiile pe animale susțin această ipoteză, arătând că apa foarte fierbinte (70 °C) favorizează apariția leziunilor premaligne și a necrozei esofagiene, în timp ce băuturile la temperaturi mai scăzute nu produc aceste efecte”, scriu cercetătorii.

„Cel mai probabil mecanism este leziunea termică, care poate afecta integritatea mucoasei și poate favoriza procesele cancerigene.”