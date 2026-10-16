Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite împotriva campaniei lui Călin Georgescu ar fi fost o plată de 1 euro. Dezvăluirile, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal

După interviul acordat lui Alex Jones, Cristela Georgescu face dezvăluiri în emisiunea lui Mario Nawfal legate de reținerea soțului ei, Călin Georgescu. Aceasta vorbește și despre dosarul în care este anchetat fostul candidat la prezidențiale. Cristela Georgescu susține că una dintre „dovezile” folosite în dosar, împotriva campaniei lui Călin Georgescu, ar fi fost o plată de 1 euro. Vezi mai jos declarațiile.

Cristela Georgescu afirmă că a fost aplicată o amendă de 40.000 de euro, iar una dintre dovezile din dosar ar fi o plată de 1 euro. Această plată ar fi fost efectuată pe 27 noiembrie, după încheierea campaniei electorale. Ea susține că transferul ar fi avut un mesaj jignitor.

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„Am primit o amendă de 40.000 de euro. Au fost două dovezi pentru faptul că am cheltuit banii. Prima a fost legată de plata de 5 lei, adică 1 euro, care a venit în contul nostru de la o persoană, iar detaliile acestei plăți erau: «Păstrați banii aceștia, nu este mult, doar câteva ruble». Deci, a fost o plată efectuată sub forma unei jigniri. Și a fost după ce campania s-a încheiat, pe 27 noiembrie. Campania s-a încheiat pe 24 noiembrie. Chiar și așa, apare în dosarul nostru ca o primă dovadă că banii au intrat în contul lui. Un euro”, a spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: „Chiar și un copil ar putea vedea că este o plată efectuată de cineva care vrea să facă rău”

Cristela Georgescu susține că amenda de 40.000 de euro a fost justificată și prin promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok, fără plată. Ea afirmă că mai mulți utilizatori, în special pensionari, au fost amendați cu câte 2.000 de euro, deși ar fi spus că doar au apreciat și distribuit videoclipuri.

„Un euro, cu detaliile că sunt doar câțiva bani rusești, pentru tine, știi. Chiar și un copil ar putea vedea că este o plată efectuată de cineva care vrea să facă rău. Al doilea motiv pentru care ei ne-au aplicat această amendă a fost că au selectat anumite oameni sărmani de pe TikTok și i-au întrebat dacă au primit bani de la el, dacă au cheltuit bani pentru el, dacă îl cunosc.

Majoritatea au răspuns că nu, că doar i-au plăcut videoclipurile și că l-au promovat. Aproape toți și mulți dintre ei au fost oameni în vârstă, deci pensionari. Aproape toți au primit amendă de 2.000 de euro. Explicația lor a fost că acești oameni l-au promovat, ceea ce înseamnă că a beneficiat de campanie pe care n-ai plătit-o”, a mai spus Cristela Georgescu.

Ce spune Mario Nawfal

Mario Nawfal susține că anularea alegerilor prezidențiale și dosarele lui Călin Georgescu ar ridica semne de întrebare privind democrația din România. Într-un mesaj publicat după interviul cu Cristela Georgescu, acesta acuză autoritățile de „persecuție” politică. El afirmă că familia fostului candidat ar fi supusă unor presiuni și încălcări ale vieții private.

„Omul pe care România l-a ales ca președinte a fost arestat, iar acum soția sa, mama a doi copii, luptă pentru eliberarea soțului ei Cu mai puțin de doi ani în urmă, Călin Georgescu a câștigat alegerile prezidențiale din România cu o marjă largă, fără nicio campanie de promovare, fără sprijinul clasei politice, doar cu votul popular al cetățenilor români. Clasa politică a intrat în stare de criză, încercând să găsească o soluție. Care a fost soluția lor? Au anulat întreagul scrutin electoral, i-au interzis să candideze din nou, au fabricat ceea ce par a fi acuzații false împotriva lui și l-au închis. Acest lucru se întâmplă în România, un stat membru al UE care se consideră o democrație. Pentru a vă face o idee despre cine este Călin, primul interviu pe care l-am realizat împreună a avut loc în micul său living, care este comunicant cu bucătăria. Niciun palat somptuos, nicio pază, doar o casă modestă de familie, împreună cu soția și cei doi copii mici. A doua oară când l-am intervievat pe Călin a fost de la distanță, când a fost arestat pentru prima dată. M-a avertizat atunci că Sistemul va continua să-l vâneze până când va ajunge la închisoare, și a avut dreptate. Este același scenariu care se repetă la nesfârșit. „Ei” i-au făcut același lucru lui Trump, dar au eșuat. „Ei” i-au făcut-o președintelui Bolsonaro, iar planul lor eșuează chiar în acest moment. Iar acum „ei” îi fac același lucru lui Călin Georgescu. Și dacă lumea nu face nimic, „ei” vor continua să o facă. Așa cum a declarat fără menajamente fostul comisar european Thierry Breton într-un interviu: „Am făcut-o în România și, evident, va trebui să o facem și în Germania, dacă va fi necesar.” Fostul comisar european declară fără menajamente lumii întregi că ceea ce au făcut în România vor repeta și în alte țări ale UE. Am discutat cu Cristela Georgescu despre ultimele noutăți din dosarul împotriva lui Călin, despre cum copiii lor au asistat la momentul în care tatăl lor a fost încătușat și despre modul în care familia ei este urmărită, iar viața lor privată este încălcată. Și, după conversația mea cu ea, o întrebare iese în evidență: Ce se întâmplă când o țară continuă să organizeze alegeri, se autointitulează democrație și le promite cetățenilor săi libertate… dar cei care contestă autoritățile cred că tocmai aceste promisiuni sunt folosite pentru a ascunde persecuția la care sunt supuși? Acesta este avertismentul pe care Cristela Georgescu vrea ca lumea să-l audă”, spune Mario Nawfal.

Sursă video: X / Mario Nawfal