Cristela Georgescu povestește, la podcastul influencerului MAGA, momentul când Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT și s-au făcut percheziții la casa acestuia: „Am crezut că vom fi uciși”

Cristela Georgescu este invitata unuia dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din Statele Unite, Alex Jones, în cadrul podcastului său, difuzat pe contul de X al americanului. Aceasta a relatat episodul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT, la ora șase dimineața.

„L-au acuzat de terorism și, în loc să conducă o anchetă discretă, au transformat totul într-un circ mediatic și un spectacol de forță. Acum două săptămâni, la ora șase dimineața, se ducea cu fiul nostru cel mare la înot și, brusc, au apărut zeci de polițiști și trupe antitero, o armată întreagă, l-au ridicat în fața copilului nostru minor. La acel moment, eu eram acasă cu celălalt fiu al nostru, tot minor, și au spart ușa, militari cu arme. Am crezut că vom fi uciși, nu știam că e Poliția. Prima dată am crezut că sunt hoți, nu Poliția. Apoi au început să ne întrebe dacă avem droguri, arme, bani”, spune Cristela Georgescu.

„Cel mai mare fiul al nostru, în vârstă de 14 ani, a fost păzit timp de două ore de către un militar înarmat”

„Cel mai mare fiul al nostru, în vârstă de 14 ani, a fost păzit timp de două ore de către un ofițer înarmat, tatăl meu de 90 de ani care se afla în casă a fost păzit cu arma. Aceste acțiuni sunt brutale, inutile și disproporționale cu acuzațiile care i se aduc soțului meu. Sunt traumatizante. Ce s-a întâmplat cu prezumția de nevinovăție”, mai afirmă soția lui Călin Georgescu. „Nu sunt aici ca să-mi apăr bărbatul, ca avocat, ci ca soție, persoana care-l cunoaște cel mai bine, sunt aici ca mamă, ca cetățean al Europei și al unei țări care se pretinde a fi o democrație. Ce se întâmplă cu o societatea când instituțiile responsabile cu apărarea democrației eșuează”, a declarat Cristela Georgescu.

„Arătăm ca o țară democrată dar ne confruntăm cu o tiranie”

Soția lui Călin Georgescu a declarat că motivul pentru care a ales să vorbească în emisiunea lui Alex Jones, susținător al lui Trump, este parteneriatul strategic cu SUA, ce are în vedere și drepturile omului.

„Este vorba și de parteneriatul strategic cu SUA. Parteneriatul cu SUA nu a fost construit doar pe interese geopolitice sau cooperare militară, ci și pe respectarea drepturilor umane” „Ce fel de parteneriat avem cu SUA, dacă nu respectăm democrația. Arătăm ca o țară democrată dar ne confruntăm cu o tiranie”, mai spune Cristela Georgescu.

Alex Jones a declarat că SUA ar trebui să se implice, după ce Călin Georgescu a fost arestat, a având în vedere că este un „susținător al lui Trump”.

„Nu sunt aici ca o victimă care cere compasiune, dar suntem parteneri strategici.

Soțul meu a câștigat alegerile în 2024 a început a doua rundă și în timp ce era în progres, CCR a anulat procesul electoral și voturile pe motiv că a existat ingerințe străine. Soțul meu a fost numit pro-rus, fascist, extremist”, a declarat Georgescu. „Nici până în ziua de azi nu avem dovezile, raportul pentru care au fost anulate alegerile”, a subliniat Cristela Georgescu.

„Cristela Georgescu – adevărata Primă Doamnă a României și soția lui Călin Georgescu, deținut politic și câștigător al alegerilor prezidențiale – dezvăluie cele mai recente informații despre corupția istorică pe care tiranii din UE NU vor să o cunoașteți!”, a anunțat Alex Alex Jones prezența Cristei Georgescu în podcastul său.