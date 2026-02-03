Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie de întrebări: „Se prăbușește toată scuza interferenței ruse în alegerile din România?”

Potrivit documentului publicat pe 3 februarie 2026, România este cazul în care Comisia Europeană ar fi aplicat cele mai agresive măsuri de control ale discursului online, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema metalelor rare.

„Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă. TikTok a declarat UE că nu a găsit nicio dovadă a unei campanii coordonate a Rusiei care să-l susțină pe Călin Georgescu. Această afirmație a fost folosită de autoritățile române pentru a bloca alegerile și a-l împiedica pe Georgescu să ajungă în al doilea tur.Acum se pare că activitatea de pe TikTok a provenit de la un alt partid politic românesc. Exact ceea ce te-ai aștepta de la un sistem care vine cu tot ce are nevoie pentru a opri candidații pe care nu îi poate controla.Și acum ce? Georgescu a câștigat primul tur. Vor repara dezastrul pe care l-au făcut? Știm deja răspunsul.”, a scris jurnalistul Mario Nawfal.

Alegerile din România, anulate după acuzații neconfirmate

Raportul reamintește că, în decembrie 2024, CCR a anulat primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu. Decizia s-a bazat pe informații furnizate de serviciile de informații, care au susținut că Rusia ar fi influențat campania acestuia prin TikTok.

Documentele interne ale TikTok, prezentate ulterior atât autorităților române, cât și Comisiei Europene, contrazic această versiune. Platforma a transmis că nu a găsit dovezi privind existența unei rețele coordonate de zeci de mii de conturi asociate campaniei lui Georgescu.

Presiuni asupra TikTok și eliminări de conținut

Raportul american arată că, înainte de alegerile din România, Comisia Europeană a cerut platformelor online să intensifice moderarea conținutului politic. Autoritățile române ar fi solicitat eliminarea unor materiale politice, inclusiv conținut critic la adresa partidelor de guvernare sau favorabil lui Călin Georgescu. TikTok a refuzat însă o parte dintre solicitări și a invocat libertatea de exprimare.

„Sisteme de răspuns rapid” activate înaintea alegerilor

Potrivit raportului, Comisia Europeană a activat așa-numitele „sisteme de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri importante. Aceste mecanisme permit verificatorilor de fapte aprobați de Comisie să trimită cereri prioritare de eliminare a conținutului online în perioadele electorale.

Raportul menționează că România nu este un caz izolat. Comisia Europeană ar fi folosit mecanisme similare și în Franța, Germania, Italia, Polonia și Republica Moldova. În aceste state, Bruxelles-ul ar fi cerut platformelor online să elimine sau să limiteze conținut politic considerat „problematic”, inclusiv postări ale unor candidați sau mesaje critice la adresa guvernelor.

Autorii raportului susțin că, deși măsurile au fost prezentate drept acțiuni împotriva dezinformării, ele au avut efecte directe asupra dezbaterii publice și asupra competiției electorale.

Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților afirmă că, în ultimii ani, Comisia Europeană a exercitat presiuni constante asupra platformelor de socializare, inclusiv asupra conținutului politic din afara UE, cum ar fi SUA.

Raportul integral poate fi consultat AICI.

