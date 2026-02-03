Prima pagină » Știri externe » Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie de întrebări: „Se prăbușește toată scuza interferenței ruse în alegerile din România?”

Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie de întrebări: „Se prăbușește toată scuza interferenței ruse în alegerile din România?”

04 feb. 2026, 00:24, Știri externe
Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie de întrebări: „Se prăbușește toată scuza interferenței ruse în alegerile din România?”

Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie de întrebări: „Se prăbușește toată scuza interferenței ruse în alegerile din România?”

Potrivit documentului publicat pe 3 februarie 2026, România este cazul în care Comisia Europeană ar fi aplicat cele mai agresive măsuri de control ale discursului online, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema metalelor rare.

„Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă. TikTok a declarat UE că nu a găsit nicio dovadă a unei campanii coordonate a Rusiei care să-l susțină pe Călin Georgescu. Această afirmație a fost folosită de autoritățile române pentru a bloca alegerile și a-l împiedica pe Georgescu să ajungă în al doilea tur.Acum se pare că activitatea de pe TikTok a provenit de la un alt partid politic românesc. Exact ceea ce te-ai aștepta de la un sistem care vine cu tot ce are nevoie pentru a opri candidații pe care nu îi poate controla.Și acum ce? Georgescu a câștigat primul tur. Vor repara dezastrul pe care l-au făcut? Știm deja răspunsul.”, a scris jurnalistul Mario Nawfal.

Alegerile din România, anulate după acuzații neconfirmate

Raportul reamintește că, în decembrie 2024, CCR a anulat primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu. Decizia s-a bazat pe informații furnizate de serviciile de informații, care au susținut că Rusia ar fi influențat campania acestuia prin TikTok.

Documentele interne ale TikTok, prezentate ulterior atât autorităților române, cât și Comisiei Europene, contrazic această versiune. Platforma a transmis că nu a găsit dovezi privind existența unei rețele coordonate de zeci de mii de conturi asociate campaniei lui Georgescu.

Presiuni asupra TikTok și eliminări de conținut

Raportul american arată că, înainte de alegerile din România, Comisia Europeană a cerut platformelor online să intensifice moderarea conținutului politic. Autoritățile române ar fi solicitat eliminarea unor materiale politice, inclusiv conținut critic la adresa partidelor de guvernare sau favorabil lui Călin Georgescu. TikTok a refuzat însă o parte dintre solicitări și a invocat libertatea de exprimare.

„Sisteme de răspuns rapid” activate înaintea alegerilor

Potrivit raportului, Comisia Europeană a activat așa-numitele „sisteme de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri importante. Aceste mecanisme permit verificatorilor de fapte aprobați de Comisie să trimită cereri prioritare de eliminare a conținutului online în perioadele electorale.

Raportul menționează că România nu este un caz izolat. Comisia Europeană ar fi folosit mecanisme similare și în Franța, Germania, Italia, Polonia și Republica Moldova. În aceste state, Bruxelles-ul ar fi cerut platformelor online să elimine sau să limiteze conținut politic considerat „problematic”, inclusiv postări ale unor candidați sau mesaje critice la adresa guvernelor.

Autorii raportului susțin că, deși măsurile au fost prezentate drept acțiuni împotriva dezinformării, ele au avut efecte directe asupra dezbaterii publice și asupra competiției electorale.

Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților afirmă că, în ultimii ani, Comisia Europeană a exercitat presiuni constante asupra platformelor de socializare, inclusiv asupra conținutului politic din afara UE, cum ar fi SUA.

Raportul integral poate fi consultat AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Cancan.ro
Mama unei celebre prezentatoare TV, dată dispărută! Ireal ce s-a găsit în casa ei: 'Rugați-vă!' 😢
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Primul transplant facial din lume, realizat într-o țară europeană
„Cea mai bine plătită meserie din lume” este pe cale de dispariție. În ce domeniu se câştigă acum 1.000 dolari pe oră
23:48
„Cea mai bine plătită meserie din lume” este pe cale de dispariție. În ce domeniu se câştigă acum 1.000 dolari pe oră
ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul program de guvernare al lui Bolojan – tăiem cu toporul”
23:04
Victor Ponta: „Singurul program de guvernare al lui Bolojan – tăiem cu toporul”
NEWS ALERT O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență
22:55
O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență
REACȚIE Precizările Avocatului Poporului în scandalul concediului medical neplătit: „Neplata primei zile face ca statul să eșueze”
22:40
Precizările Avocatului Poporului în scandalul concediului medical neplătit: „Neplata primei zile face ca statul să eșueze”
ECONOMIE Victor Ponta: „Când emiți o factură, jumătate din suma încasată se duce la Bolojan”
22:30
Victor Ponta: „Când emiți o factură, jumătate din suma încasată se duce la Bolojan”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Cele mai noi

Trimite acest link pe