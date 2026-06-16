 CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis

Jurnalistul și publicistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu necruțător față de președintele în funcție. Astfel, cunoscutul influencer a remarcat că Nicușor Dan a reușit să-l depășească pe predecesorul său, Klaus Iohannis, ca grad de înșelare a susținătorilor săi.
În comentariul postat marți pe contul său de Facebook, CTP observă faptul că președintele în exercițiu a tolerat o pură „mârșăvie” în tabăra PNL. Calificativul său dur se referă la recenta mișcare de forță a lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe liberalul Adrian Veștea, somat să își depună mandatul după un scandal public de răsunet.
Cunoscutul gazetar apreciază că „sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan”, lovitura dată PNL are la bază toleranța românilor la cinism și amoralitate, în care CTP vede secretul succesului în politica autohtonă. În acest sens, îi numește pe executanții lui Nicușor Dan din PNL Cașcavalerii președintelui.
Pentru N. Dan, voturile dejecțiilor SOS-POT și ale năpârcii cu ochelari V. Ponta sunt acum prooccidentale și providențiale. De ce? Ca președintele să împlinească altă dorință rusească a multor români: țara să fie birjărită „cu mână de fier” de un singur om, ce atâtea partide, unul e destul, partidul prezidențial PSD Plus – plus cașcavalerii roșalbăstrui.Președintele N. Dan a repurtat prima sa izbândă adevărată: l-a depășit pe K. Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat.