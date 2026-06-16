 CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis

Jurnalistul și publicistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu necruțător față de președintele în funcție. Astfel, cunoscutul influencer a remarcat că Nicușor Dan a reușit să-l depășească pe predecesorul său, Klaus Iohannis, ca grad de înșelare a susținătorilor săi.

În comentariul postat marți pe contul său de Facebook, CTP observă faptul că președintele în exercițiu a tolerat o pură „mârșăvie” în tabăra PNL. Calificativul său dur se referă la recenta mișcare de forță a lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe liberalul Adrian Veștea, somat să își depună mandatul după un scandal public de răsunet.

Mârșăvia executată „sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan”

Cunoscutul gazetar apreciază că „sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan”, lovitura dată PNL are la bază toleranța românilor la cinism și amoralitate, în care CTP vede secretul succesului în politica autohtonă. În acest sens, îi numește pe executanții lui Nicușor Dan din PNL Cașcavalerii președintelui.

Cașcavalerii președintelui

Dincolo de socotelile de tejghea, toate, desigur, „în interesul național”, cea mai populară acoperire printre canaliile politice, ceea ce vede acum orice om de bun-simț este o mârșăvie. Pusă în scenă de Veștea și ceilalți cașcavaleri naționali din PNL, sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan, mârșăvia se bazează pe convingerea, dureros de răspândită printre români, că amoralitatea, cinismul, lipsa de scrupule înseamnă inteligență. Și pe disprețul acestora față de partide, vot și democrație.

Dorința ascunsă a președintelui

Cristian Tudor Popescu „țara să fie birjărită „cu mână de fier” de un singur om”. Mai mult, ar dori să-și facă propriul partid prezidențial. În finalul mesajului său, reputatul lider de opinie mai remarcă faptul că șeful statului l-a devansat pe În aceeași postare,menționează că liderul de la Cotroceni are un vis ascuns. Mai exact, Nicușor Dan ar vrea cade un singur om”. Mai mult, ar dori să-și facă propriul partid prezidențial. În finalul mesajului său, reputatul lider de opinie mai remarcă faptul că șeful statului l-a devansat pe Klaus Iohannis ca amploare a dezamăgirii în rândul foștilor săi susținători.