A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/ UDMR nu va intra la guvernare

Ultimatumul dat, luni seară, de președintele PNL, Ilie Bolojan, lui Adrian Veștea să își depună mandatul a expirat. Premierul desemnat a anunțat imediat după ședința liberarilor că nu-l va depune și va merge până la capăt cu procedura învestirii Guvernului.

Victor Ponta: „Fără UDMR nu cred că are voturi”

UPDATE 13:30: Deputatul Victor Ponta, fost lider PSD și actual membru al UPR, a transmis în exclusivitate pentru Gândul că discuția cu Adrian Veștea a fost „serioasă și bună”. Acesta a subliniat că că premierul desemnat nu va obține numărul de voturi necesare pentru învestire fără sprijinul UDMR.

„A fost o discuție serioasă si bună. Fără UDMR nu cred că are voturi”, a transmis Victor Ponta.

Veștea: „O să stau de vorbă cu cei de la UDMR”

UPDATE 13:15: Premierul desemnat a susținut declarații de presă după întâlnirea cu grupul parlamentarilor Uniți pentru România. Veștea a declarat, după anunțul UDMR că nu intră la guvernare, că va continua discuțiile și că va face „analize și calcule” înainte de a comunica o decizie.

„O să stau de vorbă cu cei de la UDMR. Vom comunica atunci când vom lua o decizie. Trebuie să fac analize și calcule. Am avut deschiderea de a purta discuții și de a prezenta intențiile. Am un program de guvernare care este același program. Nu este necesar ca la jumătatea anului fiscal să vii cu măsuri speciale. Vreau să ne încadrăm în același deficit bugetar. Am intenția de a-l păstra pe actualul ministru al Finanțelor și am discutat cu Alexandru Nazare”, a spus Adrian Veștea.

UDMR a decis că nu va intra la guvernare

UPDATE 13:05: UDMR a decis că nu va intra la guvernare, a anunțat Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii, după ședința Consiliului Permanent.

Botond a spus că decizia privind votarea Guvernului Veștea se ia, conform Statutului UDMR, la nivelul grupurilor parlamentare, dar că recomandarea Consiliului Permanent este de a nu vota acest guvern.

„Nu vedem cum s-ar putea construi o majoritate transparentă și stabilă în Parlament pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, ar fi nevoie și de voturile neafiliaților, precum și de voturi din POT și SOS. Având în vedere că există diverse încercări și în privința AUR, nu aș dori să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori care vin din aceste partide. Am decis în privința participării la guvernare: UDMR nu va face parte din Guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare către grupurile reunite să nu voteze acest guvern. Reiterez însă că decizia finală aparține, statutar, grupurilor parlamentare. Nu sunt condiții prielnice pentru a intra la guvernare, nu vedem cum acest guvern poate avea stabilitate dupa învestire”, a declarat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

UPDATE 12:50: Grupul parlamentar PACE a transmis că îl așteaptă oficial la Senat pe Adrian Veștea atunci când va avea programul de guvernare complet integrat și lista asumată a miniștrilor.

„A fost o primă discuție preliminară, o întâlnire de curtoazie în care premierul desemnat Adrian Veștea ne-a prezentat liniile mari ale programului său de guvernare și intențiile pe care le are pentru a ajusta măsurile astfel încât să țină sub control deficitul bugetar, o temă extrem de sensibilă pentru ratingul de țară. Poziția noastră a fost una fermă și corectă, i-am transmis domnului Veștea că îl așteptăm oficial la Senat, la Grupul parlamentar PACE – Întâi România, în momentul în care are programul de guvernare complet integrat și, extrem de important, lista asumată a miniștrilor”, a transmis Clement Sava, Senator PACE.

UPDATE 12:30: Adrian Veștea negociază cu grupul Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta. La scurt timp după el, la discuții a intrat și social-democratul Marian Neacșu.

„Am venit pentru că îi cunosc mai bine”, a declarat Neacșu.

Marian Neacșu a fost întrebat de reporteri, dacă Victor Ponta a venit la negocieri pentru a asigura votul din partea UPR pentru Guvernul Veștea. Acesta a afirmat: „Cred că domnul Victor Ponta poate să-și poarte singur de grijă”

Prima reacție a PNL după refuzul lui Adrian Veștea

UPDATE 11:00: Secretarul general al partidului, Dan Motreanu, a spus că liberalii nu vor susține învestirea Guvernului Veștea, i-a cerut acestuia să își depună mandatul și a solicitat reluarea consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL.

Parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus. PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democrația înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetățeni, nu decizii luate în mod secret.

Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării. PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, a transmis Dan Motreanu.

Adrian Veştea acuză presiuni: „Nu caut confruntări”

UPDATE 10:21: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul indiferent de presiunile care se pun asupra sa. Acesta a subliniat că nu caută confruntări și va alimenta tensiuni.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”

La ora 10.00 a expirat ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea. Liberalii i-au cerut acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat. De asemenea, i-au cerut președintelui Nicușor Dan să reia negocierile. Social-democrații așteaptă să înceapă negocierile pentru noul cabinet, în vreme ce liberalii se pregătesc de noi ședințe, inclusiv de un congres extraordinar pentru excluderea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea. Fechet: „S-a așteptat mișcarea lui Veștea” Liberalii declanșează procedurile de excludere din partid ale lui Adrian Veștea. Acesta a avut ca termen limită ora 10:00 pentru depunerea mandatului. Cum nu a făcut-o, ba mai mult a anunțat din nou ca nu va face acest lucru, liberalii se vor întâlni pentru discuții legate de excluderea acestuia, cât și a celor care figurează pe lista noului guvern.

„În cadrul ședinței PNL de luni seara s-a discutat despre convocarea și a Congresului întâlnirea Biroului, însă s-a așteptat mișcarea lui Adrian Veștea. La ora 10:04 s-a declarat că Veștea se află în afara statutului partidului, motiv pentru care vor fi declanșate procedurile de excludere, atât împotriva lui, cât și împotriva colegilor liberali care figurează pe lista de miniștrii în cabinetul său”, a transmis deputatul liberal Mircea Fechet.

Premierul desemnat a anunțat că nu-și va depune mandatul

Imediat după ședința conducerii liberalilor, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului.