CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat o serie de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, cu privire la decizia României de a expulza consulul general al Rusiei de la Constanța și de a închide consulatul, în urma incidentului cu drona rusească care a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni.

CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați

În mesajul publicat pe rețelele sociale, CTP a pus sub semnul întrebării logica unor decizii politice și a criticat modul în care sunt comunicate ipotezele legate de incident.

„Mielul blând suge la două oi Dacă drona dovedită a Rusiei, care se ducea în treaba ei, să omoare femei și copii ucraineni, a fost deviată spre femeile și copiii din Galați de o lovitură antiaeriană a armatei Ucrainei, după cum a declarat publicației BBC președintele Dan, fără să aducă vreo dovadă, atunci de ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi dl Dan și de la românii proeuropeni, și de la românoșii antiUcraina și antiUE? Cu prețul alimentării ultimei teorii a conspirației, cum că Ucraina a împins drona în România ca să ne bage în război?”, a fost mesajul postat de Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Concluziile Armatei după inspecția dronei care a lovit un bloc din Galați

Investigație tehnică la care a participat și o echipă a Ministerul Apărării Naționale, a stabilit că drona prăbușită la Galați, este una de tip UAS „Geran-2”, de fabricație rusească, utilizată în misiuni de tip kamikaze.

Potrivit datelor oficiale, aparatul avea structură din fibră de carbon și inscripții în alfabet chirilic, iar analiza componentelor indică un sistem de navigație GNSS de tip KOMETA, capabil să utilizeze simultan mai multe rețele satelitare, a transmis MApN printr-un comunicat. (Vezi mai mult AICI)

