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Cu șaizeci de ani înainte de ChatGPT, un chatbot numit ELIZA făcea oamenii să-și spună secretele unui computer

Cu șaizeci de ani înainte de ChatGPT, un chatbot numit ELIZA făcea oamenii să-și spună secretele unui computer
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Cu șaizeci de ani înainte de ChatGPT, un chatbot numit ELIZA făcea oamenii să-și spună secretele unui computer.

Lansat la sfârșitul anului 2022, ChatGPT a devenit un partener de conversație pentru multe persoane. Publicul a descoperit că o mașină poate purta o conversație, poate asculta cu răbdare și poate răspunde într-un mod care părea familiar.

În 1966, într-un laborator de informatică slab luminat de la MIT, exact același lucru se întâmplase deja, cu aproape șaizeci de ani mai devreme. Iar creatorul său, în loc să sărbătorească, a fost îngrozit, relatează Space Daily.

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Un program care nu trebuia niciodată să pară real

Joseph Weizenbaum a creat ELIZA între 1964 și 1967. Nu a fost concepută pentru a fi inteligentă. Dimpotrivă, a fost concepută pentru a demonstra opusul: că aparența unei conversații semnificative între un om și o mașină era, în cuvintele lui Weizenbaum, o iluzie.

Cea mai cunoscută versiune rula un script numit DOCTOR, inspirat vag de un psihoterapeut rogerian. Dacă scriai ceva de genul: „Simt că nimeni nu mă înțelege”, ELIZA răspundea: „De ce crezi că nimeni nu te înțelege?”

Nu exista nicio înțelegere reală. ELIZA făcea potrivire de tipare și substituții gramaticale. Nu avea nici cea mai mică idee despre ce vorbeai. Weizenbaum și-a publicat lucrarea în ianuarie 1966 în revista Communications of the ACM.

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Incidentul cu secretara

Primul semn că se petrecea ceva neașteptat a venit chiar din biroul lui Weizenbaum. Secretara sa, o persoană care știa foarte bine că ELIZA era un program scris chiar de șeful ei, s-a așezat într-o după-amiază la terminal și a început să îl folosească. După puțin timp, i-a cerut lui Weizenbaum să părăsească încăperea.

Weizenbaum a fost profund tulburat. Mai târziu avea să scrie:

„Nu mi-am dat seama…că expuneri extrem de scurte la un program de calculator relativ simplu pot induce forme puternice de gândire iluzorie la oameni perfect normali.”

Nu se așteptase ca oameni normali, educați și lucizi să proiecteze profunzime emoțională asupra unui program despre care știau că este gol pe dinăuntru. Nu se așteptase ca ei să se simtă ascultați, înțeleși, să simtă că se petrece ceva autentic de cealaltă parte a ecranului.

Dar exact asta s-a întâmplat. Oamenii s-au deschis. Au împărtășit lucruri pe care nu le împărtășiseră altor persoane. Și cu cât împărtășeau mai mult, cu atât iluzia devenea mai puternică.

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O creație pe care și-ar fi dorit să nu o fi făcut niciodată

Reacția comunității de cercetare a înrăutățit situația, nu a ameliorat-o. În loc să împărtășească îngrijorarea lui Weizenbaum, mulți psihologi și cercetători în inteligență artificială au fost entuziasmați. Unii au propus deschis ca ELIZA, sau programe similare, să fie utilizate ca formă de psihoterapie automatizată.

În 1976, la un deceniu după lansarea ELIZA, a publicat cartea Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation.

Weizenbaum nu susținea că computerele sunt lipsite de inteligență. El argumenta că există lucruri pe care doar oamenii ar trebui să fie de încredere să le facă.

De ce era îngrijorat Weizenbaum

ChatGPT nu este ELIZA. Sistemele din 2026 generează limbaj la un nivel de fluență pe care ELIZA nu l-ar fi putut atinge niciodată. Pot susține conversații coerente timp de ore întregi. Pot face referire la părți anterioare ale conversației. Își pot adapta tonul. Pot exprima ceva asemănător curiozității, grijii sau preocupării.

Diferența dintre cele două tehnologii este enormă. Dar diferența în ceea ce produc ele în oamenii care le folosesc poate fi mai mică decât pare la prima vedere.

Weizenbaum nu era împotriva computerelor. Nu era împotriva progresului. Era îngrijorat de ceea ce se întâmplă atunci când o tehnologie care simulează intimitatea întâlnește o specie programată să simtă intimitate ca răspuns la ea.

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