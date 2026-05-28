Studiu: Inteligența Artificială intră în rutina digitală a românilor, TikTok rămâne lider la timp petrecut zilnic

Inteligența Artificială a devenit parte din obiceiurile zilnice ale utilizatorilor români de internet în 2025, în timp ce 74% dintre aceștia fac cumpărături online lunar, iar TikTok rămâne platforma cu cel mai mare timp petrecut zilnic, potrivit studiului „Digital Evolution” realizat de Exact Business Solutions.
Românii folosesc tot mai des instrumente de Inteligență Artificială, iar nivelul de notorietate al platformelor AI a crescut semnificativ în ultimul an, arată datele studiului. ChatGPT a ajuns la 78% vizibilitate, în timp ce Gemini și DeepSeek au înregistrat creșteri importante în percepția publicului.
Principalele utilizări ale AI sunt căutarea de informații, educația și traducerile, însă se observă o extindere a utilizărilor în zona practică, precum sănătatea sau gătitul, în timp ce utilizările creative au scăzut.
În zona social media, TikTok conduce clasamentul timpului petrecut zilnic, cu 112 minute pe zi, urmat de YouTube, Facebook și Instagram. Platforma are o incidență de 52% în rândul utilizatorilor români de internet, în creștere față de anul anterior.
Potrivit studiului, consumul de filme online a crescut la 50% incidență săptămânală, în contextul consolidării platformelor de streaming precum Netflix și Prime Video.
Monitorizarea sănătății digitale a crescut la 42%, indicând un interes mai mare pentru soluții din zona health-tech și servicii medicale online.
Studiul mai arată și o creștere de 31% a interesului pentru pariurile sportive online, segment care devine tot mai relevant în economia digitală, alături de retail sau servicii de livrare.
Platforme precum Threads și Voxa înregistrează creșteri moderate, semn că utilizatorii români explorează alternative la rețelele dominante, în special în contextul preocupărilor legate de confidențialitate și saturația platformelor tradiționale.
La nivel general, smartphone-ul rămâne principalul dispozitiv de acces la internet.