Prima pagină » Actualitate » Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși

Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși

Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Iată care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși. De altfel, minciuna este intrinsecă naturii umane și experții și psihologii au petrecut ani de zile încercând să detecteze când cineva minte analizându-i gesturile, expresiile faciale și cuvintele pe care le folosește, scrie El Economista.

Deși este adevărat că comunicarea și modul în care sunt rostite anumite cuvinte pot trăda o minciună, aceste tipare nu sunt ușor de observat. Cu toate acestea, conform Inteligenței Artificiale, există o serie de cuvinte pe care mincinoșii le folosesc frecvent atunci când inventează sau modifică o poveste.

Conform acestei tehnologii, mincinoșii tind să folosească anumite cuvinte sau expresii care îi ajută să creeze o imagine mai convingătoare sau să evite să fie prinși. Problema (pentru ei) este că atunci când folosesc aceste cuvinte în mod constant și repetat, devin ușor de detectat.

Astfel, pe baza studiilor și analizelor lingvistice, au fost identificate cuvinte care tind să apară mai frecvent în limbajul înșelător. Iar acestea sunt:

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

  • Jur: Aceasta este o expresie comună folosită pentru a întări o minciună și a câștiga credibilitate.
  • Serios: Aceasta este folosită pentru a sublinia o afirmație, chiar și atunci când nu există o nevoie reală de a face acest lucru.
  • Sincer: În mod ironic, acest cuvânt este adesea folosit pentru a încerca să-i convingi pe ceilalți de sinceritatea vorbitorului.
  • Ei bine…: Folosit pentru a câștiga timp și a formula un răspuns mai elaborat, adesea fals.
  • Adevărul este…: Folosit pentru a introduce o versiune nouă, adesea contradictorie, a evenimentelor.
  • De fapt…: Poate indica faptul că vorbitorul este pe cale să modifice sau să contrazică o afirmație anterioară.
  • Niciodată: Folosit pentru a sublinia că ceva nu s-a întâmplat, chiar și atunci când dovezile ar putea sugera contrariul.
    Întotdeauna: Folosit pentru a crea o imagine de consecvență și fiabilitate, chiar și atunci când realitatea este mai complexă.

Autorul recomandă:

Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
UTILE Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
10:27
Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
UTILE Cum să-ți păstrezi smartphone-ul în stare perfectă ani de zile. Explicațiile unui expert în tehnologie
10:05
Cum să-ți păstrezi smartphone-ul în stare perfectă ani de zile. Explicațiile unui expert în tehnologie
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Propaganda spune că ayatollahii au dat ordin să nu se facă arma nucleară, dar iranienii au început-o pentru că sunt oameni practici
10:00
Valentin Stan: Propaganda spune că ayatollahii au dat ordin să nu se facă arma nucleară, dar iranienii au început-o pentru că sunt oameni practici
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
Gândul de Vreme Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:26
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
10:25
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
CONTROVERSĂ Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu
09:43
Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe