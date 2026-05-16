Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși

Iată care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși. De altfel, minciuna este intrinsecă naturii umane și experții și psihologii au petrecut ani de zile încercând să detecteze când cineva minte analizându-i gesturile, expresiile faciale și cuvintele pe care le folosește, scrie El Economista.

Deși este adevărat că comunicarea și modul în care sunt rostite anumite cuvinte pot trăda o minciună, aceste tipare nu sunt ușor de observat. Cu toate acestea, conform Inteligenței Artificiale, există o serie de cuvinte pe care mincinoșii le folosesc frecvent atunci când inventează sau modifică o poveste.

Conform acestei tehnologii, mincinoșii tind să folosească anumite cuvinte sau expresii care îi ajută să creeze o imagine mai convingătoare sau să evite să fie prinși. Problema (pentru ei) este că atunci când folosesc aceste cuvinte în mod constant și repetat, devin ușor de detectat.

Astfel, pe baza studiilor și analizelor lingvistice, au fost identificate cuvinte care tind să apară mai frecvent în limbajul înșelător. Iar acestea sunt:

Jur: Aceasta este o expresie comună folosită pentru a întări o minciună și a câștiga credibilitate.

Serios: Aceasta este folosită pentru a sublinia o afirmație, chiar și atunci când nu există o nevoie reală de a face acest lucru.

Sincer: În mod ironic, acest cuvânt este adesea folosit pentru a încerca să-i convingi pe ceilalți de sinceritatea vorbitorului.

Ei bine…: Folosit pentru a câștiga timp și a formula un răspuns mai elaborat, adesea fals.

Adevărul este…: Folosit pentru a introduce o versiune nouă, adesea contradictorie, a evenimentelor.

De fapt…: Poate indica faptul că vorbitorul este pe cale să modifice sau să contrazică o afirmație anterioară.

Niciodată: Folosit pentru a sublinia că ceva nu s-a întâmplat, chiar și atunci când dovezile ar putea sugera contrariul.

Întotdeauna: Folosit pentru a crea o imagine de consecvență și fiabilitate, chiar și atunci când realitatea este mai complexă.

