Cum arată o chirie de doar 400 lei/lună în Ferentari. Garsoniera pare desprinsă din „Visuri la Cheie” de la Pro TV.

Un celebru influencer, cunoscut pentru videoclipurile sale de pe rețelele sociale, a dezvăluit cum arată o chirie de doar 400 de lei pe lună din Ferentari. Influencerul a filmat, alături de chiriașul imobilului, interiorul garsonierei situate pe Aleea Livezilor.

Garsoniera se află la etajul 1 al blocului. Primul lucru care a atras atenția, înainte de a ajunge în locuință, a fost că pe scara blocului era întuneric. Totuși, adevăratul șoc a fost la intrarea în apartament.

După cum se poate observa în fotografia prezentată mai jos, podeaua este acoperită cu tot felul de lucruri ce ocupă majoritatea spațiului. Formată dintr-o singură cameră, garsoniera dispune de un spațiu foarte mic, unde se află amplasată o canapea. Prețul extrem de mic justifică totuși faptul că garsoniera nu oferă foarte multe facilități.

Influencerul a postat videoclipul în mediul online, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„Omul sfințește locul.. Chiar daca e Ferentari sau alt loc, poți face curat”

„Curățenia si ordinea nu au nicio treabă cu sărăcia”

Aleea Livezilor este o stradă din cartierul Ferentari, Sectorul 5 al Bucureștiului, cunoscută pentru problemele sociale și economice care au afectat zona după anii 1990. A devenit celebră în presa românească datorită condițiilor dificile de locuire, sărăciei și fenomenelor de marginalizare socială.