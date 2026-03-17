Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 8.500 de euro, acum, în martie 2026. Este situată la 5 minute de centru.

Garsonieră de vânzare cu 8.500 de euro în Plopeni, Prahova.

Proprietatea trebuie renovată, nu conține mobilă, iar vizionarea se poate face în orice zi.

Garsoniera se află într-o zonă liniștită, situată la 5 minute de centrul orașului, potrivit anunțului de pe OLX.

Are o suprafață de 18 mp și se află la parterul unui bloc în stare bună.

La prima vedere, garsoniera arată aerisită, fiind văruită într-o culoare deschisă, iar parchetul nu prezintă deteriorări, cel puțin nu vizibile în fotografii.

Faianța și gresia sunt de culoare albastră și ar putea fi păstrate de noul proprietar, dacă nu dorește alte investiții în această direcție.

Plopeni este un oraș din județul Prahova, cu 7.718 locuitori (2011). Localitatea se află la 15 km de Ploiești și este înconjurată de păduri de stejar.

Declinul urbei a început undeva în anii 1990, după închiderea Uzinei Mecanice Plopeni, iar, în ciuda faptului că orașul a fost inclus în zona localităților defavorizate, facilitățile fiscale oferite de stat nu au atras investitorii așa cum ar fi sperat autoritățile.

Sursa foto: olx

