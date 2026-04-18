Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026

Piața imobiliară din România, la momentul actual, oferă o multitudine de opțiuni celor care doresc să investească într-o locuință. Însă, în unele cazuri, achiziționarea propriei case pare să fie un vis tot mai îndepărtat, după ce prețurile au crescut. Există și zone din țară unde o garsonieră poate fi cumpărată la un preț de câteva mii de euro. De exemplu, acum, în aprilie 2026, un astfel de tip de locuință se vinde cu doar 6.000 de euro. Vezi mai jos.

Există o multitudine de anunțuri pe internet în care sunt oferite spre vânzare locuințe. Printre acestea se numără și o garsonieră din orașul Șimleu Silvaniei din județul Sălaj. Pe platforma Olx, de pildă, un utilizator cere 6.000 de euro pentru această garsonieră. Anul construcției este 1990 – 2000, potrivit anunțului.

Garsoniera se vinde cu 6.000 de euro

Garsoniera de 10 metri pătrați se află la etajul 2 al unui bloc din Șimleu Silvaniei. Garsoniera este decomandată și conține finisaje simple. Potrivit anunțului, garsoniera poate fi închiriată cu 3.000 de lei pe an.

„Această garsonieră de 10 mp are compartimentare decomandată și se află la etajul 2. Are finisaje simple, cu parchet geamuri termopan și baie cu gresie, toaletă și chiuveta. Se oferă contract de vânzare cumpărare. CF nu există pe imobil. Se poate și închiria, 3000 Ron/an”, se arată în anunț.

Sursă foto: Olx