Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești

05 mart. 2026, 08:11, Actualitate
Piața imobiliară din România a continuat să crească moderat în prima parte a anului 2026, cu 10-15%, pe fondul inflației și a scumpirilor constante la materiile prime. Cu toate acestea, încă se observă o cerere ridicată pentru locuințe în marile orașe din țară.

Chiar dacă prețurile au crescut aproape peste tot, iar sectorul forței de muncă în construcții s-a scumpit, românii tot sunt interesați să cumpere apartamente.

Care este cel mai scump oraș din România

Pe fondul creșterilor, diferențele dintre orașele mari și cele mai mici s-au accentuat ușor. Centrele universitare și economice puternice au continuat să atragă investiții și proiecte noi, deci și un număr ridicat de cumpărători, cu efect imediat asupra prețurilor. Chiar dacă în orașele mai mici ritmul de creștere a fost ceva mai temperat, tendința generală rămâne aceeași: o locuință devine din ce în ce mai scumpă în România.

Și în 2026, Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din țară în ceea ce privește achiziția unui apartament. Pe Someș, o garsonieră ajunge la aproximativ 118.000 de euro, în timp ce un apartament cu 2 camere depășește 175.000 de euro, iar unul cu 3 camere se apropie de 235.000 de euro.

Deja „capitala” Transilvaniei depășește valorile pe metru pătrat înregistrate în București, care este a doua cea mai scumpă piață rezidențială din țară. Aici, o garsonieră ajunge la aproximativ 88.000 de euro, în timp ce un apartament cu 2 camere se vinde cu 132.000 de euro, iar unul cu 3 camere costă, în medie, 175.000 de euro.

Dacă vorbim de celelalte mari centre regionale, observă că și acolo prețurile au crescut constant. La Brașov, de exemplu, o garsonieră are un preț de 85.000 de euro, iar un apartament cu 2, 128.000 de euro. Pentru 3 camere, cumpărătorii trebuie să plătească în jur de 168.000 de euro. La Constanța, unde interesul pentru litoral rămâne ridicat, o garsonieră costă aproximativ 75.000 de euro, un apartament cu 2, 115.000 de euro, iar unul cu 3 camere, 155.000 de euro.

În Iași, unul dintre cele mai mari centre universitare, prețurile sunt următoarele: 71.000 de euro pentru o garsonieră, 106.000 de euro pentru 2 camere și 140.000 de euro pentru 3 camere.

Unde sunt prețuri mai accesibile

Prețuri ceva mai accesibile găsim în orașele de dimensiuni medii sau în cele mai puțin dezvoltate economic. Însă, și aici s-au înregistrat creșteri în ultimul an.

De exemplu, în Ploiești, o garsonieră costă în jur de 55.000 de euro, iar un apartament cu 2 camere, aproximativ 82.000 de euro. Pentru 3 camere, prețul mediu ajunge la 108.000 de euro. La Sibiu, o garsonieră ajunge la aproximativ 72.000 de euro, un apartament cu 2 camere, 108.000 de euro, iar unul cu 3 camere, 142.000 de euro.

Cele mai ieftine locuințe sunt în orașe precum Vaslui, Târgoviște sau Târgu Jiu. Aici, garsonierele pornesc de la 48.000 de euro (Târgoviște), iar apartamentele cu 2 camere se găsesc chiar și la 68.000 de euro (Vaslui).

Specialiștii din imobiliare estimează că piața rezidențială va continua să crească și în următorii ani, dar într-un ritm ceva mai temperat.

