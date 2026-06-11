Cum a devenit Gabriel Liiceanu chiriașul preferat al statului. Lista publicată de RA-APPS dezvăluie contractele cu statul ale Librăriei Humanitas, în care susținătorul lui Ilie Bolojan plătește chiar și de 3 ori sub prețul pieței

Ies la iveală noi spații din proprietatea statului român care sunt ocupate de societatea Humanitas, deținută de filozoful Gabriel Liiceanu. Este vorba de trei contracte pentru trei spații în Casa Presei din nordul Bucureștiului, dar și de mai multe locuri de parcare – toate aceste locații fiind în administrarea RA-APPS (Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat). Firmele deținute de scriitor plătesc aproximativ 6 euro pe metru pătrat pe lună pentru spațiile din Casa Presei. În medie, un spațiu comercial în zona de nord a Bucureștiului se închiriază cu sume chiar și de trei ori mai mari.

Grupul Humanitas, deținut de Gabriel Liiceanu, are trei contracte cu RA-APPS pentru închiriere de spații în Casa Presei.

Este vorba de următoarele societăți cu contractele aferente:

Humanitas, pe un spațiu de 685.52 metri, iar chiria este de 3.916 de euro lunar (fără TVA); Librăriile Humanitas, cu un spațiu de 222 de mp la o chirie de 1.321 de euro lunar; Humanitas Fiction, cu un spațiu de 184 de metri pătrați, iar chiria este de 1.118 euro pe lună.

De asemenea, potrivit datelor publicate de regie, cele trei societăți plătesc chiria și pentru 7 locuri de parcare pentru o sumă totală de aproximativ 500 de euro lunar.

În ceea ce privește contractele pentru cele trei spații, chiria pentru un metru pătrat pe lună este de aproximativ 6 euro pe lună. Pentru zona respectivă (Piața Presei – Băneasa), un metru pătrat pentru un spațiu de funcționare ajunge și la 18 euro, cu mențiunea că aceste prețuri sunt valabile pentru clădiri de business. Cu toate acestea, prețul plătit de societățile lui Gabriel Liiceanu rămân sub prețul pieței.

RA-APPS a publicat lista cu toți chiriașii regiei

Lista cu spațiile statului închiriate de persoane fizice poate fi urmărită AICI.

Guvernul României, prin Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a publicat, miercuri, lista cu chiriașii regiei. Potrivit deciziei, RA-APPS trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei.

Gabriel Liiceanu, abonat și la spații în fieful lui Ilie Bolojan

Foto Facebook

Revenind la Librăria Humanitas, condusă de Gabriel Liiceanu – care și-a exprimat dorința de a-l clona pe premierul Ilie Bolojan și un cunoscut suporter al actualului prim-ministru interimar – a închiriat un spațiu din Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Bihor, Oradea, contra sumei de 805 euro pe lună, conform unui răspuns al instituției, pentru Gândul, așa cum publicația noastră a dezvăluit AICI.

Practic, pe metru pătrat, suma este de 5 euro. Spre comparație, pentru mai multe spații comerciale analizate de Gândul, prețul pe metru pătrat este de cel puțin 10 euro. Contractul este pe o perioadă de cinci ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței