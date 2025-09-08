Prima pagină » Actualitate » După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului

După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului

Ruxandra Radulescu
08 sept. 2025, 11:46, Actualitate
După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului

După ce Cristian Tudor Popescu, într-un text publicat pe o rețea socială i-a atribuit lui Bolojan aura eroului mitologic Hercule, a venit rândul lui Gabriel Liiceanu, pe care istoria recentă îl plasează și ca liderul din grupul „intelectualilor lui Băsescu”,  să-i aducă ode premierului, pe care-l compară cu „bietul Moise” și-l alătură unor nume precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu. 

În textul publicat pe Contributors, Liiceanu spune despre Ilie Bolojan că ar trebui multiplicat „de 40 de ori” la nivelul întregii țări și că premierul ar avea nevoie de „ani, „pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim”.

Bolojan în percepția lui Liiceanu: Un Moise ce duce românii spre Tărâmul Făgăduinței

În contextul reformelor de austeritate care au generat proteste și controverse, Liiceanu îl aseamănă pe Ilie Bolojan cu „bietul Moise”, personajul biblic, care i-a eliberat pe iudei din sclavia egipteană. „Noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței, dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României”

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după „fuga din Egipt”, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană.

Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul „oalei cu carne” a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – „mana” – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai. Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității.”, scrie Gabriel Liiceanu.

Acesta continuă elogiul dedicat premierului Bolojan, cu o întrebare retorică:

„Ați cunoscut vreun om politic în aceste ultime decenii care să respire o asemenea încredere în cuvântul dat (faimosul tenir la promesse, criteriul francezilor pentru omul de caracter)? La care până și felul în care te privește în ochi când îți vorbește să însemne ceva, care să respire senzația omului „dintr-o bucată”, opusul politicienilor noștri”, spune Liiceanu.

Bolojan, imaginea „loialității față de țară”

Liiceanu îl aseamănă pe Ilie Bolojan, atât din punct de vedere al abilităților politice, cât și al caracterului, unor personalități de marcă din istoria României, precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu,. Acesta subliniază că actualul premier are ca „valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui”.

„În sfârșit, o ultimă întrebare: Ați mai întâlnit vreun om politic de la Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu care să fi avut ca valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui? Nu vă grăbiți să scăpați așa lesne de mine, acuzându-mă că trec printr-o criză de exaltare, de vreme ce mă hazardez să-l așez pe Ilie Bolojan în acest context. Vorbind astfel, am în vedere potențialul pe care-l are acest seamăn al nostru de a deveni – dacă-l vom lăsa să-și facă treaba – unul dintre ei.”

Apogeul odei lui Liiceanu. Bolojan poate fi clonat de 40 de ori

Oda lui Liiceanu pentru Ilie Bolojan atinge apogeul când propune clonarea premierului de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări”

„Ce se poate atunci răspunde la întrebarea dacă Bolojan poate fi clonat, de fapt înmulțit cu 40 pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări. Răspunsul e „da”, dacă i se va da timp, dacă i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim.”, a conchis Liiceanu.

Liiceanu are un întreg istoric de ode închinate personajelor puternice din politică și nu numai. A fost liderul a ceea ce s-a numit “grupul intelectualilor lui Băsescu”. I-a dedicat texte întregi de adulație lui Iohannis, apoi lui Kovesi, acum, lui Bolojan.

Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
POLITICĂ „Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
11:05
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
VIDEO Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
10:45
Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
10:10
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025