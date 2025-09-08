După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului

După ce Cristian Tudor Popescu, într-un text publicat pe o rețea socială i-a atribuit lui Bolojan aura eroului mitologic Hercule, a venit rândul lui Gabriel Liiceanu, pe care istoria recentă îl plasează și ca liderul din grupul „intelectualilor lui Băsescu”, să-i aducă ode premierului, pe care-l compară cu „bietul Moise” și-l alătură unor nume precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu.

În textul publicat pe Contributors, Liiceanu spune despre Ilie Bolojan că ar trebui multiplicat „de 40 de ori” la nivelul întregii țări și că premierul ar avea nevoie de „ani, „pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim”.

Bolojan în percepția lui Liiceanu: Un Moise ce duce românii spre Tărâmul Făgăduinței

În contextul reformelor de austeritate care au generat proteste și controverse, Liiceanu îl aseamănă pe Ilie Bolojan cu „bietul Moise”, personajul biblic, care i-a eliberat pe iudei din sclavia egipteană. „Noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței, dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României”

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după „fuga din Egipt”, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană. Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul „oalei cu carne” a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – „mana” – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai. Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității.”, scrie Gabriel Liiceanu.

Acesta continuă elogiul dedicat premierului Bolojan, cu o întrebare retorică:

„Ați cunoscut vreun om politic în aceste ultime decenii care să respire o asemenea încredere în cuvântul dat (faimosul tenir la promesse, criteriul francezilor pentru omul de caracter)? La care până și felul în care te privește în ochi când îți vorbește să însemne ceva, care să respire senzația omului „dintr-o bucată”, opusul politicienilor noștri”, spune Liiceanu.

Bolojan, imaginea „loialității față de țară”

Liiceanu îl aseamănă pe Ilie Bolojan, atât din punct de vedere al abilităților politice, cât și al caracterului, unor personalități de marcă din istoria României, precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu,. Acesta subliniază că actualul premier are ca „valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui”.

„În sfârșit, o ultimă întrebare: Ați mai întâlnit vreun om politic de la Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu care să fi avut ca valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui? Nu vă grăbiți să scăpați așa lesne de mine, acuzându-mă că trec printr-o criză de exaltare, de vreme ce mă hazardez să-l așez pe Ilie Bolojan în acest context. Vorbind astfel, am în vedere potențialul pe care-l are acest seamăn al nostru de a deveni – dacă-l vom lăsa să-și facă treaba – unul dintre ei.”

Apogeul odei lui Liiceanu. Bolojan poate fi clonat de 40 de ori

Oda lui Liiceanu pentru Ilie Bolojan atinge apogeul când propune clonarea premierului de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări”

„Ce se poate atunci răspunde la întrebarea dacă Bolojan poate fi clonat, de fapt înmulțit cu 40 pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări. Răspunsul e „da”, dacă i se va da timp, dacă i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim.”, a conchis Liiceanu.

Liiceanu are un întreg istoric de ode închinate personajelor puternice din politică și nu numai. A fost liderul a ceea ce s-a numit “grupul intelectualilor lui Băsescu”. I-a dedicat texte întregi de adulație lui Iohannis, apoi lui Kovesi, acum, lui Bolojan.