Nicușor Dan a postat pe rețele de socializare mai multe fotografii în care apare alături de tinerii de la Cluj, care au vrut să se pozeze cu șeful statului. După ce a fost criticat pentru modul cum a gestionat criza politică, șeful statului vrea să pară că este mai popular în rândul tinerilor.

„Scurtă oprire aseară la Cluj, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic. Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare. Anterior, am avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului”, a scris Nicușor Dan pe contul său de X. l mai multe fotografii

Șeful statului a postat astfel mai multe fotografii în care apare alături de tinerii care au vrut să-și facă selfie cu șeful statului.

În plină criză politică, președintele încearcă să arate că este popular în rândul tinerilor.

Cum a fost distras Nicușor Dan de un elicopter în timp ce vorbea despre desemnarea premierului

Declarația președintelui Nicușor Dan de la Cluj-Napoca, de miercuri, legată de desemnarea premierului, a fost perturbată de un aparat de zbor. Cel mai probabil este vorba de un elicopter, care a zburat pe deasupra locului în care președintele dădea declarații, și l-a făcut pe acesta să se uite spre cer.

În timp ce vorbea despre desemnarea premierului, Nicușor Dan și-a întrerupt declarația în fața jurnaliștilor și pentru câteva secunde s-a uitat spre cer.

Incidentul amuzant s-a produs chiar în timp ce președintele vorbea despre criza guvernamentală și despre desemnarea unui nou premier.