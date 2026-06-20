„Cupolă de foc” peste Europa. Al doilea val de căldură în doar o lună aduce temperaturi de 43 de grade

„Cupolă de foc” peste Europa, în acest weekend. Al doilea val de căldură din ultima lună va aduce temperaturi de 43 de grade Celsius, scrie AFP. Canicula va lovi „Bătrânul continent” din Spania și până în Marea Britanie, cu o accentuare a disconfortului termic în Franța.

Este al doilea val de căldură care va afecta Europa de Vest în mai puțin de o lună. Din nordul Africii vine un val de căldură care va aduce temperaturi de 43 de grade Celsius în orașele de coastă mediteraneene.

Cod portocaliu de caniculă în Franța

Nivelurile alertelor meteorologice au fost ridicate în Marea Britanie, Franța, Elveția, Germania și Spania.

În Franța, două treimi dintre departamentele țării se vor afla, începând de sâmbătă, 20 iunie, sub incidența unui cod portocaliu. Inclusiv Parisul este sub alertă. Situația a determinat Primăria să ceară, fără succes, anularea evenimentului „Fete de la musique” și a concertelor stradale, foarte populare.

Episodul canicular se anunță „extins, durabil și intens. Vârful canicular remarcabil este duminică, iar maximele atins 40°C, în special în vest și centru”, a avertizat Meteo-France. Aproape doi francezi din trei vor fi vizați de acest episod de căldură. Franța s-a confruntat deja în luna mai cu temperaturi fără precedent, alături de alte zone din Europa. „Acesta este un semn clar al schimbărilor climatice”, a subliniat Matthieu Sorel, climatolog la Meteo-France.

Președintele Emmanuel Macron a lansat un „apel pentru îngrijirea celor în vârstă, a celor mai vulnerabili, pentru că acestea vor fi zile dificile”.

Unitățile școlare se organizează optând pentru cursuri anulate, realocarea timpilor de predare și reunirea claselor de elevi în săli mai răcoroase. Acest episod climatic intens intervine în timpul probelor de la bacalaureat, examenul care încheie studiile liceale.

Record de temperatură în Regatul Unit

Un nou val de căldură urmează să înceapă să se manifeste și în Marea Britanie, cu un vârf prevăzut pentru luni și marți. Temperaturile prognozate vor depăși 34 de grade, potrivit agenției britanice de meteorologice, Met Office.

Un cod portocaliu de caniculă a fost emis în mare parte din sudul Angliei, inclusiv pentru Londra.

Recordul pentru cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Regatul Unit în luna iunie – 35,6°C, atins în 1957 și 1976 – ar putea fi depășit la începutul săptămânii viitoare, potrivit Met Office.

Peste 40 de grade în estul Spaniei

În Spania, autoritățile au emis o alertă ce vizează un val de căldură extremă, care ar trebui să afecteze marea majoritate a țării, precum și Insulele Baleare, începând de duminică. Temperaturile ar trebui să atingă pragul de 40°C în anumite regiuni din estul Spaniei.

În Elveția, regiunea Basel, care va fi cel mai dur afectată de caniculă, a fost plasată sub incidența unei alerte de nivel 4 (din 5) de către Meteo Suisse, cu temperaturi ce ar putea să ajungă la 37°C. La Geneva, copiii cu vârstele de 4-5 ani vor fi scutiți de școală în zilele de luni și marți.

În Germania, agenția națională de meteorologie a avertizat cu privire la „un stres termic puternic spre extrem pentru o mare parte a teritoriului”, cu multe furtuni.

Din Ungaria și Slovacia până în Austria, temperaturile caniculare sunt, de asemenea, așteptate. În Austria, valul de căldură urmează să continue la începutul săptămânii viitoare, întrerupt de furtuni violente în regiunile muntoase din vestul țării.

Sfaturi practice în zilele caniculare

Din cauza schimbărilor climatice, vremea caniculară a devenit tot mai severă în ultimii ani. Căldura excesivă reprezintă un risc pentru sănătate, în unele cazuri putând duce la deces. Din acest motiv, persoanele care locuiesc în zonele vizate de un val de căldură sunt îndemnate să evite deplasările, expunerea la Soare și efortul fizic intens desfășurat în exterior.

Factorii de risc sunt: vârsta, obezitatea, febra, deshidratarea, boala de inima, boala mintală, circulația necorespunzătoare a sângelui, arsurile solare, consumul de droguri și consumul de alcool în exces.

Cele mai vulnerabile persoane:

vârstnicii (mai ales cei trecuți de 65 de ani);

copiii, mai ales cei sub 2 ani (metabolismul lor diferă de al adulților);

femeile gravide;

persoane cu boli cronice (diabet și boli endocrine, boli mentale, adicții de substanțe sau alcoolism, schizofrenie, Parkinson, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli renale etc.);

persoane care sunt sub anumite tratamente medicale (cele care au febră sunt în pericol mai mare);

persoane vulnerabile socio-economic (persoanele fără adăpost, imobilizate, cele lipsite de informare, izolarea socială);

persoane cu anumite ocupații (persoanele care muncesc în aer liber în condiții nepotrivite, care prestează muncă fizică în condiții neadecvate, mai ales dacă au anumite probleme de sănătate, dar și sportivii).

Iată o serie de sfaturi pentru siguranță pe timp de caniculă:

Redu expunerea la căldură.

Mergi în locuri cu aer condiționat, de exemplu, mall-uri, biblioteci.

Poartă haine largi, de culoare deschisă.

Fă dușuri reci

Hidratează-te.

Poți verifica nivelul de hidratare în funcție de culoarea urinei. Dacă urina are culoarea galben închis, este indicat să bei mai multă apă și lichide cu electroliți.

Recunoaște semnele epuizării termice și află cum să acționezi rapid.

Scara indicelui radiației ultraviolete (UV Index) este de la 0 la 15. Valorile mai mari de 7 = nivel puternic de radiații (risc crescut pentru piele și ochi). Cum afli rapid indicele radiației UV?– dacă umbra este mai mică față de înălțimea propriei persoane, atunci nivelul indicelui UV este mare și radiațiile pot deveni periculoase pentru organism, în cazul expunerii prelungite.

Cum protejăm animalele de companie în zilele caniculare

Canicula nu afectează doar sănătatea oamenilor, ci și pe cea a animalelor de companie, care nu se pot adapta foarte ușor la schimbările bruște de vreme. În acest context, iată câteva sfaturi utile pentru proprietari.

În primul rând, nu lăsați niciodată câinele sau pisica într-o mașină parcată, nici măcar cu geamul deschis! Interiorul mașinii se poate încălzi foarte repede. Iar în timpul călătoriilor, țineți aerul condiționat pornit și asigurați-vă că aerul circulă către animal, mai ales dacă stă pe bancheta din spate. Dacă rămâneți blocați în trafic, folosiți recircularea aerului pentru a păstra răcoarea în interiorul autoturismului.

Evitați plimbările lungi, în timpul orelor de vârf ale căldurii! Câinii și pisicile nu transpiră ca oamenii și se pot supraîncălzi foarte repede. Mergeți la plimbare doar dimineața devreme sau seara. Încercați să evitați asfaltul fierbinte, care poate provoca arsuri la labuțele animalului.