Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, spune că „România riscă iarăși să cadă între scaune”.

Afirmaţia a fost făcută în contextul „duplicităţii clasei politice de la guvernare și lipsa de criterii devin o vulnerabilitate de securitate”.

„Acum un an, acuzau Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) că este prea pro-americană, prea apropiată de administrația Trump. Făceam deplasări în SUA și vom face în continuare, publicam cărți despre Donald Trump și schimbările revoluționare pe care le-a adus în lume. Am propus chiar asumarea anului 2026 ca Anul Americii în România.

Acum, puterea, care până mai ieri își selecta personalul inclusiv în funcție de atitudinea negativă față de președintele SUA, a schimbat direcția. Se declară pro-americani și tânjesc după orice semn de recunoaștere. Ei, nu AUR, ar fi astăzi, chipurile, pro-americanii. Puterea nu se mai declară astăzi pro-europeană, ci pro-occidentală.

Duplicitatea clasei politice de la guvernare și lipsa de criterii devin o vulnerabilitate de securitate. Administrația americană știe foarte bine ce a făcut actuala putere de la București cu democrația și alegerile și câte parale morale face. Prin urmare, nu va paria pe ea niciodată până la capăt. Va extrage „dividende” și va profita de slăbiciunea de negociere a Guvernului și a Președinției. Deci, este un drum înfundat pentru guvernanți.”