Prima pagină » Actualitate » Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”

Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”

Luiza Dobrescu
Dan Dungaciu:
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, spune că  „România riscă iarăși să cadă între scaune”.
Afirmaţia a fost făcută în contextul „duplicităţii clasei politice de la guvernare și lipsa de criterii devin o vulnerabilitate de securitate”.
„Acum un an, acuzau Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) că este prea pro-americană, prea apropiată de administrația Trump. Făceam deplasări în SUA și vom face în continuare, publicam cărți despre Donald Trump și schimbările revoluționare pe care le-a adus în lume. Am propus chiar asumarea anului 2026 ca Anul Americii în România.
Acum, puterea, care până mai ieri își selecta personalul inclusiv în funcție de atitudinea negativă față de președintele SUA, a schimbat direcția. Se declară pro-americani și tânjesc după orice semn de recunoaștere. Ei, nu AUR, ar fi astăzi, chipurile, pro-americanii. Puterea nu se mai declară astăzi pro-europeană, ci pro-occidentală.
Duplicitatea clasei politice de la guvernare și lipsa de criterii devin o vulnerabilitate de securitate. Administrația americană știe foarte bine ce a făcut actuala putere de la București cu democrația și alegerile și câte parale morale face. Prin urmare, nu va paria pe ea niciodată până la capăt. Va extrage „dividende” și va profita de slăbiciunea de negociere a Guvernului și a Președinției. Deci, este un drum înfundat pentru guvernanți.”
Potrivit lui Dungaciu, „guvernarea de la București” nu se poate hotărî nici acum dacă este pro-americană sau pro-europeană.
„Pe de altă parte, europenii preamăriți de actuala putere până mai ieri, și în spatele cărora guvernarea de la București s-a apărat în urma criticilor americane generate de anularea alegerilor, rămân perplecși. Se văd acum, după disputele politice legate de căderea guvernului, puși într-o postură cel puțin bizară. Și asta nu face decât să retrezească în memoria unora, germanii, de pildă, resentimentele față de România, care nu par să fi dispărut vreodată după schimbarea taberei în cel de-al Doilea Război Mondial…
Altminteri spus, riscăm să cădem între scaune. Unii nu vor avea încredere până la capăt în guvernarea de la București, americanii, alții o vor disprețui pentru duplicitate, europenii. Este cea mai proastă postură posibilă, cu un război la frontieră care escaladează în continuare și despre care nu știm cum se va termina și ce aranjamente de securitate post-conflict va presupune.”
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
16:34
Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
15:57
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
INEDIT Marius Bodnariu, tatăl familiei româno-norvegiene a cărei poveste a inspirat „Fjord”, a rememorat clipele dramatice din Scandinavia
15:48
Marius Bodnariu, tatăl familiei româno-norvegiene a cărei poveste a inspirat „Fjord”, a rememorat clipele dramatice din Scandinavia
ACTUALITATE Iancu Guda se desparte de Antena 1. Ce l-a nemulțumit
15:34
Iancu Guda se desparte de Antena 1. Ce l-a nemulțumit
FLASH NEWS Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”
14:45
Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”
FLASH NEWS Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
14:39
Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceața este plină de viață, iar aceasta este o veste bună
TRAGEDIE Incendiu devastator în Filipine: peste 1.000 de locuințe au fost distruse
16:34
Incendiu devastator în Filipine: peste 1.000 de locuințe au fost distruse
VIDEO Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
16:28
Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
FLASH NEWS O nouă sală polivalentă pentru sport în București. Ciprian Ciucu anunță că ar putea fi construită lângă Stadionul Steaua din Ghencea
15:46
O nouă sală polivalentă pentru sport în București. Ciprian Ciucu anunță că ar putea fi construită lângă Stadionul Steaua din Ghencea
RĂZBOI UE condamnă ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei și anunță noi măsuri împotriva Kremlinului: „Acte de teroare menite să ucidă cât mai mulți civili”
15:31
UE condamnă ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei și anunță noi măsuri împotriva Kremlinului: „Acte de teroare menite să ucidă cât mai mulți civili”
VIDEO Proteste violente în Serbia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Belgrad și cer plecarea președintelui Aleksandar Vučić
14:52
Proteste violente în Serbia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Belgrad și cer plecarea președintelui Aleksandar Vučić
FLASH NEWS Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O carte de vizită excelentă pentru România
14:52
Nicușor Dan îl felicită pe Cristian Mungiu: O carte de vizită excelentă pentru România

Cele mai noi

Trimite acest link pe