PACE ÎN IRAN Ce prevederi conține acordul de pace cu Iranul pe care Trump este aproape gata să-l semneze
16:45
„Acum un an, acuzau Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) că este prea pro-americană, prea apropiată de administrația Trump. Făceam deplasări în SUA și vom face în continuare, publicam cărți despre Donald Trump și schimbările revoluționare pe care le-a adus în lume. Am propus chiar asumarea anului 2026 ca Anul Americii în România.Acum, puterea, care până mai ieri își selecta personalul inclusiv în funcție de atitudinea negativă față de președintele SUA, a schimbat direcția. Se declară pro-americani și tânjesc după orice semn de recunoaștere. Ei, nu AUR, ar fi astăzi, chipurile, pro-americanii. Puterea nu se mai declară astăzi pro-europeană, ci pro-occidentală.Duplicitatea clasei politice de la guvernare și lipsa de criterii devin o vulnerabilitate de securitate. Administrația americană știe foarte bine ce a făcut actuala putere de la București cu democrația și alegerile și câte parale morale face. Prin urmare, nu va paria pe ea niciodată până la capăt. Va extrage „dividende” și va profita de slăbiciunea de negociere a Guvernului și a Președinției. Deci, este un drum înfundat pentru guvernanți.”
„Pe de altă parte, europenii preamăriți de actuala putere până mai ieri, și în spatele cărora guvernarea de la București s-a apărat în urma criticilor americane generate de anularea alegerilor, rămân perplecși. Se văd acum, după disputele politice legate de căderea guvernului, puși într-o postură cel puțin bizară. Și asta nu face decât să retrezească în memoria unora, germanii, de pildă, resentimentele față de România, care nu par să fi dispărut vreodată după schimbarea taberei în cel de-al Doilea Război Mondial…Altminteri spus, riscăm să cădem între scaune. Unii nu vor avea încredere până la capăt în guvernarea de la București, americanii, alții o vor disprețui pentru duplicitate, europenii. Este cea mai proastă postură posibilă, cu un război la frontieră care escaladează în continuare și despre care nu știm cum se va termina și ce aranjamente de securitate post-conflict va presupune.”