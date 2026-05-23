Dan Dungaciu: „E o criză atât de mare în România încât în toamnă e posibil să dăm jos viitorul guvern”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre condițiile în care AUR ar putea participa la guvernare și despre relația partidului cu PSD. Invitatul a spus că formațiunea nu ar accepta să intre într-o coaliție fără control asupra direcției guvernării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că participarea la guvernare fără asumarea programului AUR nu ar avea sens pentru partid.

Dan Dungaciu: „Nu o să guvernăm cu PSD”

Discuția a pornit după ce Marius Tucă a spus că intrarea la guvernare ar însemna și obținerea unei majorități parlamentare.

„Dacă intrați la guvernare, că toată repetația asta că nu sunteți la putere, sunteți la guvernare. În momentul ăla o să faceți și o majoritate în Parlament. Și atunci aveți puterea cu adevărat.”, a spus moderatorul.

Dan Dungaciu a răspuns că AUR nu ar accepta o formulă în care PSD să controleze executivul.

„Noi nu intrăm dacă nu avem premierul și programele astea de guvernare, până să intrăm să facem majoritatea. Noi o să avem o majoritate în Parlament cu un partid PSD, care va fi vioara întâi a acestei guvernări. Noi nu vrem.”, afirmă acesta.

Invitatul consideră că PSD rămâne responsabil pentru situația actuală din România.

„Nu o să guvernăm cu ei, pentru că PSD e un partid slab și este partidul care-i vinovat.”, spune Dan Dungaciu.

Criza este atât de mare încât actualul guvern poate cădea rapid

Sociologul a avertizat că instabilitatea politică ar putea continua și în perioada următoare.

„E o criză atât de mare astăzi în România, că s-ar putea ca în primăvara viitoare să facem iarăși să dăm jos guvernul.”, afirmă acesta.

Dungaciu a spus că actualul executiv ar putea avea o durată scurtă de viață politică.

„Adică guvernul de azi să-l dăm jos. Sau în toamnă.”, spune el.

