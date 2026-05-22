Dan Dungaciu: „E o problemă reală ca în România să ai alegeri libere și corecte”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația dintre putere, instituțiile statului și posibilitatea unor alegeri anticipate. Invitatul a spus că actuala clasă politică evită schimbările reale și încearcă să păstreze controlul asupra sistemului politic, chiar dacă nemulțumirea publică este tot mai mare.Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a spus că una dintre marile probleme ale României este faptul că legile există, dar nu sunt aplicate în practică.

Cine sfidează Parlamentul trebuie să răspundă

Dungaciu a afirmat că instituțiile statului trebuie să funcționeze după reguli clare. Demnitarii care ignoră comisiile parlamentare ar trebui sancționați.

„Trebuie oferită o reală separație a puterilor în stat. Adică, atunci când Parlamentul face o comisie de anchetă și cheamă un demnitar, un oficial și nu se prezintă, ăla se intre în pușcărie. Steve Bannon, care nu s-a prezentat, a sfidat o comisie parlamentară în Statele Unite, a fost condamnat, a fost trimis în închisoare.”, spune el.

Invitatul consideră că problema nu este lipsa legilor, ci faptul că ele nu sunt aplicate.

„Serviciile nu au ce căuta în politică, în presă, în mai știu eu ce. Faptul că nu se respectă, asta înseamnă că oamenii care sunt la putere în România nu duc la îndeplinire acea legislație. Că legile există. Faptul că ele funcționează de iure, dar nu de facto, asta înseamnă că o clasă politică este…”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu: „Ei se vor ține cu dinții să nu existe alegeri anticipate”

Sociologul a explicat că simpla intrare la guvernare nu garantează schimbarea sistemului, mai ales într-o coaliție dominată de alte partide.

„Nu poți să schimbi nimic în țara asta dacă nu ajungi la putere. Guvernarea înseamnă să fii acolo, să cânți pe partitura altuia.”, spune el.

Dan Dungaciu a dat și exemplul unei eventuale colaborări cu PSD.

„Dacă intram la guvernare cu PSD-ul, prin absurd, dumneavoastră credeți că noi puteam să schimbăm ceva dacă PSD-ul nu vrea?”, afirmă acesta.

Invitatul consideră că actuala clasă politică va încerca să evite alegerile anticipate. El spune că relația dintre AUR și UDMR face imposibilă o coaliție între cele două formațiuni.

„Sigur că e greu să ajungi la 50%, dar să ajungem noi la anticipate. Ei o să se țină cu dinții să nu fie anticipate. UDMR-ul nu va face o coaliție cu AUR, pentru că AUR nu e condus de Viktor Orban.”, spune Dan Dungaciu.

