Prima pagină » Actualitate » De ce nu este sănătos să faci vara în papuci. Motivul pentru care medicii nu îi recomandă

De ce nu este sănătos să faci vara în papuci. Motivul pentru care medicii nu îi recomandă

De ce nu este sănătos să faci vara în papuci. Motivul pentru care medicii nu îi recomandă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De ce nu este sănătos să faci vara în papuci. Motivul pentru care medicii nu îi recomandă, potrivit larazon.es.

Există un „pericol ascuns” al papucilor, mai ales în cazul celor de tip flip-flop. Medicii nu îi recomandă din mai multe motive.

Papucii par comozi, mai ales pe timp de vară: sunt colorați, confortabili, ușor de purtat la plajă. Totuși, specialiștii avertizează că, dacă îi purtăm zilnic, pe timp de vară, vom avea probleme la picioare.

Principala problemă este lipsa suportului și a stabilității. Papucii oferă puțină susținere, pentru a „ține” piciorul într-un loc. Acest aspect poate modifica stilul de mers al unei persoane, deoarece papucii pun presiune asupra degetelor, mușchilor și articulațiilor.

Ai grijă de picioarele tale!

În timp, unii oameni vor dezvolta un disconfort, cum ar fi o durere de călcâi, apariția fasciitei plantare sau probleme cu poziția corpului.

Un alt risc este protecția limitată pe care o oferă papucii, fie ei normali sau cu cu baretă interdigitală (flip-flops). Multe modele oferă puțin material pentru a proteja de impact și suprafețe dure, precum asfaltul.

În plus, frecarea constantă a pielii cu materialul papucilor poate duce la bășici și iritații. Unele materiale care nu permit o respirație a pielii pot încuraja apariția umezelii și dezvoltarea infecțiilor cu ciuperci.

Podologii nu „condamnă” definitiv papucii, pe timpul verii, dar încălțămintea trebuie purtată cu grijă. Îi recomandă doar în anumite situații, precum la plajă, la piscină sau la dușurile publice. Pentru plimbările lungi, se recomandă purtarea sandalelor, care pot fi ajustate, au suport pentru călcâi, sunt stabile și făcute din materiale respirabile.

Concluzia este că putem purta papuci de orice fel, la plajă, pe timp de vară, dar nu și la drum lung. Alegerea unei perechi de încălțăminte care să ne satisfacă toate nevoile este dificilă, dar merită efortul, pentru a preveni disconfortul și a proteja sănătatea picioarelor noastre.

Sursa foto: Envato

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
22:00
Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
21:56
Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
FLASH NEWS USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
21:55
USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea”
21:30
Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea”
FLASH NEWS Verdictul lui Băsescu pentru Guvernul Veștea: „Nu văd multe opțiuni. Este clar că au nevoie de voturi de la AUR”
21:23
Verdictul lui Băsescu pentru Guvernul Veștea: „Nu văd multe opțiuni. Este clar că au nevoie de voturi de la AUR”
ACTUALITATE Ce jocuri face Nicușor Dan? Gen. Silviu Predoiu: Au fost sociologi care au declarat că președintele joacă șah, dar el joacă table de fapt”
21:00
Ce jocuri face Nicușor Dan? Gen. Silviu Predoiu: Au fost sociologi care au declarat că președintele joacă șah, dar el joacă table de fapt”
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Click
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Creierul și hormonii bărbaților se schimbă înainte de nașterea copilului
FLASH NEWS Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
22:04
Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
FLASH NEWS Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”
21:56
Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”
FINANȚE ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie
21:44
ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie
TENSIUNI Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
20:48
Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
SURSE Planul lui Bolojan. Cum va arăta noul PNL, după congresul extraordinar de duminică, dacă iese execuția puciștilor: un singur prim-vicepreședinte, un secretar general, 7 vicepreședinți. Cine ar urma să ocupe funcțiile
20:23
Planul lui Bolojan. Cum va arăta noul PNL, după congresul extraordinar de duminică, dacă iese execuția puciștilor: un singur prim-vicepreședinte, un secretar general, 7 vicepreședinți. Cine ar urma să ocupe funcțiile
POLITICĂ Ce prevede programul de guvernare Veștea. Principala preocupare, banii pentru înarmare. Surprize la educație și sănătate
20:15
Ce prevede programul de guvernare Veștea. Principala preocupare, banii pentru înarmare. Surprize la educație și sănătate

Cele mai noi

Trimite acest link pe