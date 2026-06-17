De ce nu este sănătos să faci vara în papuci. Motivul pentru care medicii nu îi recomandă, potrivit larazon.es.

Există un „pericol ascuns” al papucilor, mai ales în cazul celor de tip flip-flop. Medicii nu îi recomandă din mai multe motive.

Papucii par comozi, mai ales pe timp de vară: sunt colorați, confortabili, ușor de purtat la plajă. Totuși, specialiștii avertizează că, dacă îi purtăm zilnic, pe timp de vară, vom avea probleme la picioare.

Principala problemă este lipsa suportului și a stabilității. Papucii oferă puțină susținere, pentru a „ține” piciorul într-un loc. Acest aspect poate modifica stilul de mers al unei persoane, deoarece papucii pun presiune asupra degetelor, mușchilor și articulațiilor.

Ai grijă de picioarele tale!

În timp, unii oameni vor dezvolta un disconfort, cum ar fi o durere de călcâi, apariția fasciitei plantare sau probleme cu poziția corpului.

Un alt risc este protecția limitată pe care o oferă papucii, fie ei normali sau cu cu baretă interdigitală (flip-flops). Multe modele oferă puțin material pentru a proteja de impact și suprafețe dure, precum asfaltul.

În plus, frecarea constantă a pielii cu materialul papucilor poate duce la bășici și iritații. Unele materiale care nu permit o respirație a pielii pot încuraja apariția umezelii și dezvoltarea infecțiilor cu ciuperci.

Podologii nu „condamnă” definitiv papucii, pe timpul verii, dar încălțămintea trebuie purtată cu grijă. Îi recomandă doar în anumite situații, precum la plajă, la piscină sau la dușurile publice. Pentru plimbările lungi, se recomandă purtarea sandalelor, care pot fi ajustate, au suport pentru călcâi, sunt stabile și făcute din materiale respirabile.

Concluzia este că putem purta papuci de orice fel, la plajă, pe timp de vară, dar nu și la drum lung. Alegerea unei perechi de încălțăminte care să ne satisfacă toate nevoile este dificilă, dar merită efortul, pentru a preveni disconfortul și a proteja sănătatea picioarelor noastre.

Sursa foto: Envato