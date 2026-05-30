Nu purta aceste haine la volan în mijlocul verii. Greșeala vestimentară care poate duce la o tragedie

Nu purta aceste haine la volan în mijlocul verii. A venit vara și suntem tentați să purtăm haine mai largi, mai scurte, pentru a îndura cât mai ușor valul de caniculă, scrie autonational.co.uk. Totuși, dacă te afli la volan, ar fi bine să eviți unele greșeli vestimentare, care pot aduce mai multe probleme decât confort! De la îngrijorările privind siguranța, până la surprize bizare, iată ce NU trebuie să porți când conduci o mașină.

Papuci sau sandale

Papucii sau sandalele sunt încălțări periculoase, atunci când te afli la volan. Pedala de accelerație, frâna, ambreiajul pot fi „agățate” într-o clipită! Condițiile sunt cu atât mai periculoase în timpul traficului foarte aglomerat. De asemenea, papucii nu oferă aderența necesară între talpa obiectului de încălțăminte și pedala în sine.

În picioarele goale?

Ar putea fi plăcut să conduci desculț, dar sub nicio formă nu face asta! Nu deții controlul asupra pedalelor și picioarele îți vor amorți și transpira pe distanțe lungi. Dacă ești implicat într-un accident produs din cauza lipsei încălțărilor, vei suferi rigorile legii.

Pantaloni foarte scurți

Da, este cald, dar pantalonii foarte scurți pot fi incomozi, mai ales pe scaunele de piele sau vinil din mașină și în timpul călătoriilor pe distanțe lungi. Te vei „lipi” pe scaun de la căldură și te vei mișca tot timpul, pentru a găsi o poziție comodă la volan. De asemenea, centurile de siguranță ar putea intra în contact cu pielea, în mod constant, o senzație deloc…plăcută. Poți purta pantaloni scurți dacă pui un prosop pe scaun sau o husă, pentru a evita contactul direct cu materialul respectiv.

Rochii prea largi/lungi

O rochie prea lungă se poate agăța în pedalele mașinii sau în cutia de viteză, ultimul lucru pe care ți l-ai dori la drum. Același lucru este valabil și în cazul mânecilor lungi, care se pot agăța în volan.

Bijuterii mari și grele

Coliere care atârnă, brățări masive, ochelari de soare care alunecă tot timpul dela ochi, toate aceste accesorii îți vor distrage atenția când conduci. Chiar dacă arăți „cool” în oglindă, nu ar trebui să te pui în pericol, atât pe tine, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

Haine prea groase

Ai obiceiul să-ți iei haine mai groase, pentru „în caz că…” Totuși, un hanorac pe caniculă nu este tocmai potrivit și te vei incinge la volan. Vei dori să-l dai jos, chiar în timpul călătoriei, un gest care poate fi periculos. Îmbracă-te subțire și ține o haină groasă pe bancheta din spate sau în portbagaj!

A conduce vara nu înseamnă sacrificarea confortului, dar merită să faci mici schimbări pentru a rămâne în siguranță. Îmbrăcămintea potrivită poate face călătoria mai lină, mai sigură și mult mai plăcută.

