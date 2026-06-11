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Deficitul-record al României va fi discutat de miniștrii de finanțe din UE. Angajamentul luat de ministrul Alexandru Nazare

Deficitul-record al României va fi discutat de miniștrii de finanțe din UE. Angajamentul luat de ministrul Alexandru Nazare
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 11-12 iunie 2026 la o serie de reuniuni importante desfășurate la Luxemburg, reunind oficiali europeni din domeniul economic și financiar. Ministerul Finanțelor va transmite că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală graduală, menținerea investițiilor și utilizarea integrală a fondurilor europene.

Potrivit unui comunicat de presă, agenda deplasării include Reuniunea Eurogrup în format extins, reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI). Precum și reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

România a transmis că își asumă reducerea deficitului

În ultimele luni, ministerul Alexandru Nazare a urmărit consolidarea relației cu Comisia Europeană și cu BEI. S-a transmis că România dorește să rămână un partener credibil, angajat în reducerea deficitului. Dar și în continuarea investițiilor strategice.

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„România trebuie să fie prezentă activ în toate discuțiile europene care privesc stabilitatea economică, finanțarea investițiilor și regulile fiscale ale Uniunii. Pentru noi, relația cu Comisia Europeană, ECOFIN, BEI și FEI – Fondul European de Investiții este o componentă esențială a efortului de a menține România credibilă, finanțabilă și conectată la marile instrumente europene de investiții. Am transmis constant partenerilor europeni că România își asumă reducerea deficitului. Dar că această corecție trebuie făcută fără blocarea investițiilor. Fondurile europene, PNRR, SAFE și instrumentele BEI sunt foarte importante pentru a susține dezvoltarea, infrastructura, energia, apărarea și competitivitatea economiei românești”, a transmis ministrul Nazare.

Reprezentantul României participă, joi, la reuniunea Eurogrup în format extins

Joi, ministrul participă la reuniunea Eurogrup în format extins. Vor fi discutate teme precum securitatea economică și energetică a Uniunii Europene sau reziliența economică. Un alt subiect major pe agendă este suveranitatea tehnologică europeană și implicațiile sale economice.

Vineri, 12 iunie, programul prevede reuniunea Consiliului Guvernatorilor BEI. Este banca UE responsabilă de finanțarea proiectelor majore în infrastructură, energie, sănătate, educație și sprijin pentru companii. Discuțiile vor include raportul președintelui BEI privind activitatea grupului.

În contextul noilor priorități europene privind apărarea, energia și competitivitatea, România vrea o folosire mai bună a instrumentelor de finanțare europene. Inclusiv BEI, FEI și programul SAFE.

Întâlniri bilaterale cu conducerea BEI și ai Fondului European de Investiții (FEI)

În marja reuniunii BEI, Alexandru Nazare are programate două întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai conducerii BEI și ai Fondului European de Investiții (FEI). În aceeași zi, ministrul va participa la reuniunea ECOFIN, unde miniștrii de finanțe din statele membre UE vor discuta mai multe teme majore:

  • Extinderea Mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) la produsele din aval.
  • Măsuri împotriva evitării regulilor Pachetul de integrare și supraveghere a pieței de capital (MISP). Inclusiv directive și regulamente pentru integrarea piețelor de capital și finalitatea decontării
  • Impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
  • Redresarea economică a Europei prin deciziile din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF)
  • Pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, prezentat de Comisie
  • Implementarea guvernanței economice. Inclusiv clauza națională de salvgardare (Spania) și procedura de deficit excesiv (Malta)

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