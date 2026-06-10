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Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului

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Într o rară ieșire publică, omul care, de mai bine de 10 ani, i-a condus mai toate campaniile lui Nicușor Dan și despre care se crede că are cea mai mare influență pe lângă președintele în funcție, trage un mare semnal de alarmă și anunță dezastre pe linie pentru România, în plină criză politică. Recesiune, alunecarea în junk, dobânzi uriașe, colaps financiar, toate urmează să se năpustească asupra României, susține Matei Păun.

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Într-un interviu acordat lui Cătălin Striblea, Matei Păun, „prieten” al președintelui, așa cum singur se recomandă public, susține că România este pe buza prăpastiei, cu toate eforturile făcute în acest an de când la conducerea țării se află Nicușor Dan.

Matei Păun: „Suntem pe o tendință negativă, nu văd lumina la capătul tunelului în momentul de față. Situația e proastă și probabil că se va înrăutăți!

Într-atât de mult încât România va aluneca pe ultima treaptă a încrederii agențiilor de rating, susține omul de lângă președintele Nicușor Dan.

Matei Păun: „Avem o inflație care este cea mai mare din Europa, undeva la 10-12 %, avem scăderile economice cele mai mari. Nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România. (…)

Suntem la un pas de un pericol și mai mare și aici mă refer la downgrade-ul agențiilor de rating care e CVASI INEVITABIL!”

Adică România va ajunge la Junk, ceea ce s-ar traduce prin dobânzi uriașe și bani foarte greu de obținut pentru a alimenta deja datoria uriașă externă și deficitele.

Matei Păun: Am acumulat niște deficite, avem deficit de cont curent, deficite comerciale, cel maj importantă e deficitul bugetar! (…) Situația macro a României este într-un profund dezechilibru! Lucrurile s-au agravat cu alegerile anulate! Populația s-a oprit din consum, momentul Georgescu a declanșat o precuatie în populație!

Și peste toate a lovit, mai nou, criza din Golf, care aproape că a sufocat și marile economii ale Europei, cele ale Franței și ale Germaniei, de care România este complet dependentă. Cât privește măsurile luate de Guvernul Bolojan până în punctul acesta, Matei Păun susține că lucrurile ar fi putut face și altfel.

Matei Păun: Domnul Bolojan a încercat din răsputeri să îndrepte o situație dezechilibrată!

Din punct de vedere tehnic poate că eu nu aș fi crescut taxarea, poate că m-aș fi concentrat pe colectare! (…) În momentul de față, trecem printr-o criză de credibilitate maximă, nu cred că putem da vina pe dânsul!

Matei Păun este cunoscut opiniei publice pentru contribuția sa la campaniile electorale ale lui Nicușor Dan, atât pentru Primăria Capitalei, cât și pentru Președinția României.

Tot el s-a ocupat și de campania electorală a USR pe vremea când partidul era condus de Nicușor Dan.

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