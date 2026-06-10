Mega-contractul de înarmare prin programul SAFE continuă să provoace dezbateri publice. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu, a criticat inadecvarea programului militar contractat de România la sofisticatele războaie actuale.

Din perspectiva fostului realizator de la Antena 3 CNN, pe lângă contractul în sine, cheltuieli deosebite vor fi implicate și prin componenta de training al acestor echipamente.

„Trainingul poate să coste mai mult decât achiziția”

„Luăm niște echipamente, unele foarte sofisticate. Cât costă trainingul? Cât durează? Banii ăștia sunt doar bani de achiziții. Trainingul câteodată poate să coste mai mult decât achiziția. Din ce-i plătești? Că din SAFE nu-i plătești. Care e resursa umană competentă să participe la training. Știi cât costă să antrenezi un pilot pe F16? Cât costă să antrenezi tehnicieni pricepuți, care să-ți întrețină, să-ți țină logistica și să folosească echipamentele astea de miliarde”.

Sunt adaptate armele SAFE la culoarele de drone?

Unul din punctele centrale ale dialogului a vizat cât de adaptate sunt echipamentele contractate prin SAFE la războaiele moderne.

Au fost oameni cu pregătire militară de specialitate care au pus sub semnul întrebării. În războiul dronelor, tu cu obiectul ăsta pe șenile n-ai nicio șansă să te deplasezi într-o situație de genul Ucraina. Culoarul dronelor de pun ăia plase anti-ciori deasupra să nu cadă drona direct pe asfalt. Sute de kilometri de plase, e disperare. Acolo drona atacă omul. Există drone care coboară să omoare câte un soldat, până și în zona asta au ajuns. Darămite când ai o dronă de câteva mii de euro, care poate să-ți paradească un tanc de 10 sau 20 de milioane. Păi e apetisant să-i produci inamicului o astfel de daună, cu costuri minime. Și atunci, când vezi războaiele astea, te întrebi, băi totuși cineva care se ocupă de apărarea națională? Se gândește la ce evoluții, ai experimentul în dreapta ta, te uiți acolo. Cum ne apărăm noi? Ne trebuie, în primul rând, să ne apărăm de drone sau de rachete.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ