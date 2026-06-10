Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Răzvan Dumitrescu, necruțător: Ce facem cu echipamente luate prin SAFE care nu corespund războiului actual?/Se gândește cineva cum ne apărăm?

Răzvan Dumitrescu, necruțător: Ce facem cu echipamente luate prin SAFE care nu corespund războiului actual?/Se gândește cineva cum ne apărăm?

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Mega-contractul de înarmare prin programul SAFE continuă să provoace dezbateri publice. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu, a criticat inadecvarea programului militar contractat de România la sofisticatele războaie actuale.

Din perspectiva fostului realizator de la Antena 3 CNN, pe lângă contractul în sine, cheltuieli deosebite vor fi implicate și prin  componenta de training al acestor echipamente.

„Trainingul poate să coste mai mult decât achiziția”

Luăm niște echipamente, unele foarte sofisticate. Cât costă trainingul? Cât durează? Banii ăștia sunt doar bani de achiziții. Trainingul câteodată poate să coste mai mult decât achiziția. Din ce-i plătești? Că din SAFE nu-i plătești. Care e resursa umană competentă să participe la training. Știi cât costă să antrenezi un pilot pe F16? Cât costă să antrenezi tehnicieni pricepuți, care să-ți întrețină, să-ți țină logistica și să folosească echipamentele astea de miliarde.

Sunt adaptate armele SAFE la culoarele de drone?

Unul din punctele centrale ale dialogului a vizat cât de adaptate sunt echipamentele contractate prin SAFE la războaiele moderne.

Au fost oameni cu pregătire militară de specialitate care au pus sub semnul întrebării. În războiul dronelor, tu cu obiectul ăsta pe șenile n-ai nicio șansă să te deplasezi într-o situație de genul Ucraina. Culoarul dronelor de pun ăia plase anti-ciori deasupra să nu cadă drona direct pe asfalt. Sute de kilometri de plase, e disperare. Acolo drona atacă omul. Există drone care coboară să omoare câte un soldat, până și în zona asta au ajuns. Darămite când ai o dronă de câteva mii de euro, care poate să-ți paradească un tanc de 10 sau 20 de milioane. Păi e apetisant să-i produci inamicului o astfel de daună, cu costuri minime. Și atunci, când vezi războaiele astea, te întrebi, băi totuși cineva care se ocupă de apărarea națională? Se gândește la ce evoluții, ai experimentul în dreapta ta, te uiți acolo. Cum ne apărăm noi? Ne trebuie, în primul rând, să ne apărăm de drone sau de rachete.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu dezvăluie jocurile de culise ale crizei politice: „Bolojan face un joc prost”. Ce spune despre proiectul Bolojan președinte
18:54
Răzvan Dumitrescu dezvăluie jocurile de culise ale crizei politice: „Bolojan face un joc prost”. Ce spune despre proiectul Bolojan președinte
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, analiză explozivă a crizei politice: Nicușor Dan e conștient de faptul că a ajuns președinte printr-o conjunctură
16:29
Răzvan Dumitrescu, analiză explozivă a crizei politice: Nicușor Dan e conștient de faptul că a ajuns președinte printr-o conjunctură
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, profesiune de credință: Am intrat în presă ca să pun cele 6 întrebări
16:00
Răzvan Dumitrescu, profesiune de credință: Am intrat în presă ca să pun cele 6 întrebări
VIDEO Răzvan Dumitrescu, explicații în exclusivitate pentru Gândul despre plecarea de la Antena 3 CNN. Ce va face în continuare
15:05
Răzvan Dumitrescu, explicații în exclusivitate pentru Gândul despre plecarea de la Antena 3 CNN. Ce va face în continuare
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
12:11
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe