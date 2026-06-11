Deschiderea Transfăgărășanului se amână. Când estimează autoritățile că vor da drumul circulației

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru vineri, 12 iunie 2026, ora 09:00 se amână, din motive de siguranță, cu câteva ore.

„Din motive de siguranță, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului (DN7C), anunțată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09.00. Din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi deschisă”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Cristian Pistol spune că deși drumul este pregătit din punct de vedere tehnic, Transfăgărășanul, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale, anunțat să dureze până mâine la ora 10:00. În acest sens, oficialul a transmis că preferă să nu deschidă circulația până la încetarea codului pentru a nu pune în pericol participanții la trafic.

„Însă acest drum montan, aflat la mare altitudine, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale (peste 60 de litri pe metru pătrat), anunțat să dureze până mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 10.00. În aceste condiții, prefer să nu deschidem circulația până la încetarea codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic”.

CNAIR: „Estimăm deschiderea circulației începând cu ora 12:00”

După ce ploile se opresc, urmează ca CNAIR să efectueze o revizie pe întreg traseul. Pistol spune că echipele vor verifica și vor curăța carosabilul de eventualele aluviuni desprinse de pe versanți. Dacă verificările arată că drumul poate fi parcurs în siguranță, accesul ar urma să fie deblocat tot vineri începând cu ora 12:00.