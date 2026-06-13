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„Descoperirea vieții mele”: un bărbat a găsit un inel de aur cu diamante vechi de peste 400 de ani

„Descoperirea vieții mele”: un bărbat a găsit un inel de aur cu diamante vechi de peste 400 de ani
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„Descoperirea vieții mele”: un bărbat a găsit un inel de aur cu diamante vechi de peste 400 de ani.

Un bărbat a descoperit un inel de aur din secolul al XVI-lea. Bijuteria este așteptată să se vândă la licitație pentru câteva zeci de mii de lire sterline, conform BBC.

Inelul de aur cu un grup de diamante a fost descoperit în satul Wormington, din Gloucestershire, de către Stuart Jones, în noiembrie 2024.

Jones, în vârstă de 42 de ani, din Solihull, a declarat că a fost „copleșit de bucurie” după ce a găsit inelul împodobit cu opt diamante. El a spus că va împărți încasările obținute din vânzare cu proprietarul terenului.

FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Oferte cuprinse între 15.000 și 20.000 de lire sterline

Se estimează că inelul va atrage oferte cuprinse între 15.000 și 20.000 de lire sterline atunci când va fi scos la licitație de casa Noonans of Mayfair, pe 23 iunie.

Jones practică detectarea metalelor de mai mulți ani, însă a spus că nu mai explorase niciodată zona Wormington. Descoperirea a avut loc spre finalul unei zile de căutări care durase șapte ore.

„Eram în culmea fericirii. Toți cei din jur mă felicitau și făceau fotografii în timp ce țineam inelul în mână”, a spus Jones.

În momentul în care a scos inelul din pământ, unul dintre diamante s-a desprins și i-a căzut în palmă, iar o a doua piatră prețioasă lipsea. După ce mai încercase în trecut să caute aur prin spălarea sedimentelor, Jones a adunat pământul din jurul locului unde găsise inelul și l-a dus acasă pentru a-l spăla și cerne. Astfel, a reușit să găsească diamantul lipsă.

„Îl descriu ca fiind descoperirea vieții mele”, a spus el despre inel.

Inelul a fost examinat de specialiști

Inelul a fost examinat de către British Museum și de Laura Smith, specialistă în bijuterii. Aceasta a declarat că piesa corespunde stilului epocii, când „inelele impunătoare erau create pentru a impresiona de la distanță”.

Smith a adăugat că aurul a fost analizat și s-a constatat că are o puritate de 19,2 karate, exact standardul de aur stabilit de Edward I în anul 1300.

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