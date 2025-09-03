Comoara descoperită la Cluj. Ce a găsit un bărbat cu un detector de metale: „Sunt inestimabile”

Comoara descoperită la Cluj. Un bărbat a făcut o descoperire arheologică, folosindu-se de un detector de metale. A scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul țării, iar piesele descoperite vor fi analizate de o echipă internațională de specialiști.

Obiectele descoperite de „vânătorul” de comori se află la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Descoperirea recentă a bărbatului a scos la suprafață un adevărat tezaur unic. Cu ajutorul unui detector de metale, un bărbat a găsit 121 de piese din aur. Specialiștii cred că obiectele găsite în Cluj ar data din Epoca Bronzului, din anii 1400-1200 înainte de Hristos. Unul dintre piese reprezintă un tezaur unic – un inel făurit dintr-o sârmă mai groasă de aur, așa cum precizează muzeograful Malvinka Urak.

Comoara descoperită la Cluj: 121 de piese din aur

„E vorba de un inel pentru care încă nu avem în România analogii. Este dintr-o sârmă mai groasă de aur, cu capete spiralate, 116 sunt mici verici decorate cu incizii pot fi interpretate ca fiind și cercei. Piese de aur preistoric avem și în colecția muzeului, dar tezaure așa de bogate nu. Sunt inestimabile, foarte-foarte importante”, a precizat muzeograful Malvinka Urak.

Piesele au ajuns în posesia specialiștilor și urmează a fi restaurate în laboratorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei de la Cluj. Piesele din aur vor fi analizate îndeaproape de mai mulți specialiști din zona arheologii, geologiei, fizicii și a chimiei. Piesele vor ajunge în colecția muzeului.

„Valoarea este într-adevăr inestimabilă, având în vedere atât vechimea, cât și lucrarea în sine. În continuare, teritoriul național ne prezintă și ne arată astfel de surprize”, a precizat Andras Demeter, Ministrul Culturii, arată Stirileprotv.ro.

Autorul recomandă:

Comoara din Deva. Ce recompensă va lua un bărbat care a găsit peste 400 de monede romane de argint, în Șoimuș

Descoperire uimitoare în Bistrița-Năsăud. A fost găsit un document pierdut de peste 130 de ani. Ce scrie în el

Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ