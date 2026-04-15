TOP 10 | Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală, cu detectorul de metale

Expoziția „Enigmele comorilor”, deschisă la Muzeul Județean Mureș , adună o colecție de piese arheologice de mare valoare. Printre ele se află un inel roman din aur cu camee roșie, unicat în România, descoperit în localitatea Deda-Bistra.

„Colecția expusă aici constă din piese furnizate de 18 detectoriști de metale care, conform legii, au predat piesele descoperite de ei instituțiilor abilitate (…). În România, utilizarea instrumentelor de detectare a metalelor a luat avânt la mijlocul anilor 1990. În prezent, conform cifrelor din 2023 de pe politiaromana.ro, peste 12.500 de astfel de instrumente sunt deținute de persoane fizice în întreaga țară, dar numărul detectoarelor fără licență este probabil mult mai mare. În județul Mureș, aproximativ 400 de instrumente de detectare a metalelor au fost licențiate până în 2025, ceea ce înseamnă 200-250 de ‘căutători de comori’.

Primul detector de metale din județul nostru a fost înregistrat în 2007 pentru Muzeul Județean Mureș. Totuși, este imposibil de trecut cu vederea activitatea în domeniu a celor aproximativ 250 de detectoriști activi în județ care au evitat până acum deliberat instituția muzeului”, a spus, potrivit AGERPRES, directorul Muzeului Județean Mureș, Rezi Botond, curatorul principal al expoziției ‘Enigmele comorilor’.

Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală

În ultimii ani, numărul acestor descoperiri arheologice și istorice s-a înmulțit. Vedeta expoziției este inelul roman de aur cu camee roșie, inclus în cea mai importantă expoziție itinerantă din țară, ‘Aurul și argintul antic al României’.

El cântărește aproape 30 de grame, iar specialiștii susțin că nu există piese asemănătoare, iar unicitatea sa este dată de greutate, dar și de modul de confecționare a cameei.

Ce alte piese se mai regăsesc în cadrul expoziției

Alături de această piesă unică, expoziția „Enigmele comorilor” include și obiecte recent intrate în patrimoniul Muzeului Județean Mureș, precum un mic depozit descoperit la marginea unei păduri, pe teritoriul satului Sânișor.

Acesta cuprinde trei topoare de cupru cu brațele dispuse în cruce, dintre care unul a fost îngropat fragmentar — o practică rar întâlnită în depunerile din mileniile V–III î.Hr. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât reprezintă singurul depozit eneolitic documentat in situ în România în ultimul secol.

De asemenea, colecția mai cuprinde și sabia descoperită la Răstolița, care se încadrează tipologic în categoria săbiilor cu lama ușor curbată, cunoscute în perioada timpurie, din timpul avarilor, secolele VII-VIII d. Chr.

Sunt expuse, de asemenea, trei tezaure de denari romani republicani descoperite la Iernut și Cornești, alcătuite din câte 20, 15 și, respectiv, 73 de monede. Totodată, vizitatorii pot vedea și unul dintre cele mai mari tezaure de denari romani imperiali descoperite pe teritoriul județului Mureș, provenind de la Sângeru de Pădure, care numără 774 de piese.

Muzeul Județean Mureș

