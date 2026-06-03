Diana Buzoianu a depus un proiect de lege împotriva balastierelor ilegale. Ce sancțiuni propune ministrul pentru operatorii care încalcă legea

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a a depus un proiect legislativ pentru combaterea exploatării ilegale de balast. Proiectul prevede creșterea sancțiunilor până la 500.000 de lei, confiscarea utilajelor și noi obligații de monitorizare pentru operatori.

Diana Buzoianu a anunțat că noul pachet legislativ vizează modificarea Legii apelor și Legii minelor, cu scopul de a limita fenomenul balastierelor ilegale. Aceasta a subliniat că mai multe lucrări de acest fel au fost derulate sub acoperirea unor proiecte de amenajare a iazurilor piscicole, fără ca acestea să fie finalizate.

„Am depus astăzi un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești”, a transmis pe Facebook, Diana Buzoianu.

„Exploatările s-au transformat în excavații permantente, fără ca iazurile să mai fie realizate”

De asemenea, ministra intermiară a Mediului a subliniat amploarea acestui fenomen și a explicat că, în ultimii zece ani, au fost emise aproximativ 1.200 de avize pentru realizarea unor iazuri piscicole dintre care doar 102 au fost finalizate.

„Am arătat cum, din aproximativ 1.200 de avize emise în ultimii zece ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. În rest, exploatările s-au transformat în excavații permanente, fără ca iazurile să mai fie realizate”.

Oficiala a explicat că proiectul depus va reduce durat avizelor pentru iazuri piscicole la maximum 2 ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult un an. Dacă în termen de 3 ani lucrările nu sunt gata, operatorii vor fi sancționați contravențional iar posibilitatea prelungirilor la nesfârșit va fi eliminată.

Ce măsuri noi propune Buzoianu

Proiectul legislativ aduce și măsuri precum creșterea sancțiunilor, interdicția de a obține noi avize pentru o perioadă de cinci ani pentru operatorii sancționați, dar și introducerea unor metode noi de monitorizare a proiectului.

„Printre principalele măsuri propuse se numără: – creșterea amenzilor de la maximum 80.000 de lei la maximum 500.000 de lei;

– interdicția de a obține noi avize de gospodărire a apelor timp de cinci ani pentru operatorii sancționați care nu respectă noile prevederi legislative; extinderea acestei sancțiuni și asupra beneficiarilor reali ai companiilor;

– introducerea unei noi infracțiuni privind depozitarea ilegală a 20 de m3 de agregate minerale sau realizarea de iazuri piscicole fără autorizații;

– posibilitatea confiscării utilajelor și echipamentelor utilizate în activități ilegale;

– obligativitatea instalării de sisteme CCTV în perimetrele de exploatare și păstrarea imaginilor timp de șase luni;

– utilizarea bodycam-urilor de către inspectorii Administrației Naționale Apele Române și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

– operatorii care pierd avizele și autorizațiile de mediu să nu mai poată continua activitățile miniere în baza unor licențe sau permise de exploatare minieră existente”.

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