Diana Buzoianu, intervenție în Olt. Controale și sancțiuni la balastiere, pentru exploatarea ilegală a peste 100 de hectare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, că peste 100 de hectare din județul Olt au fost exploatate ilegal pentru extracția de agregate minerale, unele lucrări fiind realizate fără autorizații și avize. De altfel, două companii au fost deja sancționate.

Astfel de acțiuni vor continua în tot județul. Cei vinovați se aleg cu dosare penale, mai anunță Diana Buzoianu.

Buzoianu: „Ce zic cei responsabili să oprească asta?”

„Ce zic cei responsabili să oprească asta? Că nu au văzut nimic”, spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după verificările făcute în județul Olt. Potrivit șefei de la Mediu, avem de-a face cu un „nivel uriaș al corupției și al complicității”. În opinia sa, activitățile ilegale, care „se văd din satelit”, au fost ignorate ani la rând de autoritățile locale.

Diana Buzoianu arată că firmele implicate au fost, deja, sancționate, li s-a interzis să mai desfășoare activități de extracție, iar autoritățile pregătesc sesizări penale. Verificările continuă inclusiv în cazul instituțiilor care ar fi trebuit să intervină.

„Cele două companii au fost deja sancționate, iar demersurile noastre continuă. Cei care trebuiau să facă verificări, să dispună încetarea lucrărilor și nu au făcut-o vor fi, la rândul lor, trași la răspundere. Legea trebuie să fie mai puternică decât orice rețea de interese. Firmelor li s-a interzis să mai desfășoare lucrări de extracție de agregate. Vor fi dosare penale deschise la sesizările autorităților din partea ABA Jiu de această dată, iar cei care sunt vinovați vor plăti”, a transmis ministrul.

Unde sunt trimise controale

Diana Buzoianu a anunțat că sunt declanșate controale la toate exploatările de agregate minerale din județul Olt. Se verifică modul în care au fost respectate autorizațiile și avizele de mediu.

„La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără niciun fel de autorizație. Este o ilegalitate care se vede din satelit. Și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificată”, a spus ministrul, referindu-se la una dintre firmele verificate în cazul exploatărilor ilegale din Olt.

În cazul unei alte companii de acest fel, Pond Star, ministrul susține că autoritățile au identificat exploatări ilegale pe 27 de hectare: „Aici, la Pond Star, vorbim despre 27 de hectare. Practic au fost făcute lucrări de extragere de agregate fără niciun fel de autorizație, fără niciun fel de aviz”.

Potrivit ministrului Mediului, cazul exploatărilor ilegale din Olt arată existența unor complicități și înțelegeri la nivel local.

„Directorul Direcției de Gospodărire a Apelor Jiu este un om care a avut de-a lungul anilor prin familia lui fix una dintre cele mai profitabile și înfloritoare firme de construcții. Da, exact în județul în care domnul director Barbu nu a văzut în ultimii ani de zile toată această balastieră ilegală, în exact acest județ, domnul Barbu, de undeva, face rost pentru firma din familia dumnealui exact de balastul de care are nevoie ca să construiască și să aibă, nu-i așa, o firmă care este profitabilă în fiecare an”, a spus ministrul.

„Vom propune un pachet de modificări legislative”

„Aici au fost niște grupuri de interese care au crezut că aceste infracțiuni vor rămâne nevăzute atâta timp cât oamenii de la nivel local se înțeleg între ei. Și asta nu mai merge”, spune Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului Mediului, urmează modificări legislative pentru înăsprirea sancțiunilor: „Vom propune un pachet de modificări legislative, inclusiv pentru a putea confisca utilajele folosite în exploatările ilegale”.

