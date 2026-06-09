Diana Buzoianu a făcut plângere la Parchetul General pentru vandalizarea camerelor care supraveghează drumurile forestiere

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că a făcut plângere penală cu privire la camerele vandalizate din sistemul de monitorizare a drumurilor forestiere. Investiţia finanţată din PNRR îşi propune verificarea cu ajutorul inteligenţei artificiale a tuturor camioanelor încărcate cu lemn şi semnalerea urgentă dacă se constată nereguli. Diana Buzoianu a informat că incidentele au avut loc în judeţele Suceava, Neamţ, Prahova şi Maramureş. Zone unde controalele vor fi mai concentrate şi pe o perioadă mai lungă de timp.

9 puncte de monitorizare au fost vandalizate

Ministrul Mediului a avertizat că actele de distrugere totală a camerelor de supraveghere ale statului nu vor fi tratate doar ca simple acte de vandalism, ci ca activități ilegale, care vor suporta rigorile legii.

Am făcut plângere la Parchetul de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după vandalizarea camerelor video care monitorizează drumurile forestiere, camere care fac parte din noul sistem național de monitorizare video a transporturilor de material lemnos finanțat din PNRR.

La acest moment, 9 puncte de monitorizare instalate în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș (din totalul de 331 deja instalate la nivel național) au fost afectate prin tăierea cablurilor de alimentare, reorientarea camerelor, acoperirea acestora cu vopsea, forțarea cutiilor metalice de protecție sau sustragerea unor componente.

Nu tratăm aceste fapte ca simple acte izolate de vandalism. Vorbim despre echipamente publice, cumpărate din bani europeni, instalate pentru a proteja pădurile României și pentru a întări capacitatea statului de a combate tăierile ilegale și transporturile ilegale de lemn.

Garda Forestieră va intensifica seria de controale

Buzoianu a a adăugat că au fost instalate deja peste 330 de puncte de monitorizare. Iar Garda Forestieră va face controale mult mai dese și mai aplicate. Ministrul a asigurat că se doreşte trecerea de la controale punctuale la o monitorizare continuă a pădurilor.

Gărzii Forestiere Atunci când cineva taie cabluri, întoarce camere, acoperă echipamente cu vopsea sau fură componente ale unui sistem de monitorizare, este legitim să presupunem că acolo există o activitate ilegală. Nu ne lăsăm intimidați. Am dispusNaționale să intensifice controalele în teren în zonele în care s-au produs aceste acte de vandalism. Cine are ceva de ascuns trebuie să știe că efectul va fi invers. Acolo unde echipamentele sunt atacate, controalele vor fi intensificate. Plângerea penală vizează infracțiunile de distrugere și furt calificat, precum și orice alte infracțiuni care vor rezulta din cercetări. Ministerul Mediului se constituie parte vătămată și parte civilă. Urmând ca prejudiciul să fie stabilit după finalizarea evaluării tehnice a componentelor distruse, deteriorate sau sustrase și a costurilor necesare pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate.(…)

AUTORUL RECOMANDĂ