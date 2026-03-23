Cum încearcă Ciprian Ciucu să scape Bucureștiul de graffiti-uri: Ministerul Culturii, Parlamentul, sistemul de justiție, cu toții au un rol important să dezlege mâinile primarilor

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că fenomenul graffiti rămâne dificil de ținut sub control, în ciuda intervențiilor autorităților locale, și susține că Poliția Locală nu are capacitatea de a preveni permanent astfel de acte de vandalism. Reacția edilului vine după numeroase sesizări legate de birocrația excesivă și degradarea vizuală a orașului. 

Ciprian Ciucu a făcut declarații în cadrul unei dezbateri pe tema graffiti-ului la care au fost invitați ministrul Culturii, Demter Andras Istvan, primarii de sector, parlamentarii din comisiile de cultură și reprezentanți ai organizațiilor de profil. Potrivit acestuia, nu este posibilă supravegherea continuă a fiecărei clădiri din oraș, iar cei care desenează sau vandalizează fațadele scapă, de cele mai multe ori, fără sancțiuni serioase. Ciucu a transmis că, în situațiile în care autorii sunt prinși de polițiști locali, în „99% din cazuri”, judecătorii manifestă indulgență, pe motiv că cei implicați sunt copii.

„Legiuitorul şi-a dat seama la un moment dat că vandalismul ne costă milioane şi milioane de lei. Igienizarea, reparaţiile costă mult. Problema este cât se poate de serioasă. Şi a încadrat vandalismul în zona penală. Dar degeaba, 99% dacă nu chiar 100% dintre cazurile de vandalism sunt tolerate de către judecători şi nimeni nu păţeşte absolut nimic. Nu există nicio consecinţă”.

În opinia edilului, lipsa unor pedepse semnificative încurajează repetarea acestor fapte și face ca eforturile administrației de a combate fenomenul să aibă rezultate limitate. Ciprian Ciucu a atras atenția și asupra costurilor ridicate generate de curățarea clădirilor afectate. Acesta a subliniat că îndepărtarea graffiti-ului este mult mai scumpă decât realizarea lui, ceea ce pune o presiune suplimentară pe bugetele locale și pe proprietarii imobilelor vandalizate.

Procedurile pentru graffiti reclamate de Ciucu descurajează intervențiile rapide

Declarațiile lui Ciucu vin în contextul în care autoritățile locale au inițiat un regulament pentru eliminarea sistematică a graffiti-ului și a înscrisurilor de tip tagging de pe clădiri. Edilul atrage atenția că, în prezent, procedura de intervenție este extrem de greoaie, deoarece autoritățile locale au nevoie de avize, autorizații și proiecte de intervenție semnate de arhitecți înainte de a putea curăța fațadele afectate.

„În alte țări se intervine în 24/48 de ore pentru descurajare și zădărnicire. (…) Voi cere celor prezenți o soluție! Ministerul Culturii, Parlamentul, sistemul de justiție, cu toții au un rol important să dezlege mâinile primarilor și să ne lase să facem treabă”, a declarat Ciucu.

Pe 17 martie, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program destinat curățării graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor din zonele construite protejate. Potrivit proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor, pe baza unui deviz întocmit de Administrația Străzilor, în timp ce diferența de 20% va fi suportată de beneficiari.

