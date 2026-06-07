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USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr

Cristian Lisandru
USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr
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Sâmbătă seara, la Sala Palatului s-a desfășurat un eveniment dedicat actorului Victor Rebengiuc. Gala „Dincolo de sublim” a marcat 70 de ani de activitate ai marelui actor al scenei românești. Totodată, însă, momentul a marcat și o situație de-a dreptul comică. USR-iștii au ajuns în faza în care se scot unii pe alții din fotografiile făcute alături de Victor Rebengiuc.

La evenimentul de la Sala Palatului au fost prezenți, printre alții, și USR-iștii Diana Buzoianu – ministrul Mediului – și deputatul George Gima.

Aceștia s-au fotografiat – împreună – alături de actorul Victor Rebengiuc. Diana Bozoianu a afișat un zâmbet larg, în timp ce George Gima a afișat o figură ceva mai sobră și ținea telefonul mobil între mâini.

Fotografia în trei a fost postată de deputatul George Gima pe pagina sa de Facebook cu 12 ore în urmă.

Fotografia postată de deputatul USR George Gima

Ca-n vremurile comuniste. Diana Buzoianu l-a eliminat din poză pe Gima!

Cu două ore în urmă, însă, Diana Buzoianu a postat – tot pe pagina da Facebook – aceeași fotografie în care, inițial, apărea și deputatul George Gima.

Numai că, stupoare! Ministra USR a Mediului și-a eliminat colegul de partid din fotografie, astfel că a rămas singură, împreună cu actorul Victor Rebengiuc. Diana Buzoianu îl ține de mână pe maestrul Rebengiuc și zâmbește fericită.

„O minunăție de om. O inspirație pentru noi toți”, a scris Diana Buzoianu. Din deputatul USR George Gima, colegul său de partid, nu a mai rămas decât… umărul.

Fotografia postată de Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului

Diana Buzoianu, după „modelul” Stalin!

În perioada comunistă de tristă amintire, „prelucrarea” fotografiilor oficiale era „literă de lege”.

  • Fotografia de mai jos (dreapta), realizată în jurul anilor ’30, îl ilustra pe Stalin alături Nikolai Ejov, șef al NKVD în perioada 1936 – 1938, perioada „Marii Epurări”.
  • În urma unui conflict între cei doi, Nikolai Ejov a fost „șters” din imagine.

În data de 3 martie 1939, Ejov a fost demis din posturile din CC al PCUS. Pe 10 aprilie 1939 a fost arestat și judecat pentru mai multe capete de acuzare printre care spionaj și trădare – inclusiv tentativă de asasinare a lui Stalin – și homosexualitate.

A fost găsit vinovat și, cel mai probabil, a fost împușcat pe 4 februarie 1940. Ejov nu a fost niciodată reabilitat din cauza rolului său important în timpul epurărilor.

Cel mai bun mod de a vedea ce oficialitate comunistă a dispărut din peisaj era să compari imagini de presă mai vechi, cu imagini mai noi. (alte detalii AICI)

Este una din practicile cunoscute în presa sovietică. Cei care cădeau în dizgrația lui Stalin erau îndepărtați (majoritatea erau uciși) și apoi erau atent scoși din fotografiile inițiale.

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