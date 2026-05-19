Afaceriști de top din Bihor, vizați într-un dosar de braconaj. Își trimiteau poze pe WhatsApp cu animalele ucise. 13 inculpați trimiși în judecată

Ruxandra Radulescu
Dosar cu acuzații grave de braconaj care vizează afaceriști de top din Bihor. 13 persoane trimise în judecată. Prejudiciu de peste 90.000 de euro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a trimis în judecată 13 persoane, medici, oameni de afaceri, dar și vânători sau paznici de vânătoare, acuzați că au masacrat ilegal fauna în fondul cinegetic administrat de Asociația de Vânătoare Tinca. Potrivit procurorilor, aceştia își transmiteau în timp real pe WhatsApp imagini cu animalele ucise ilegal, alături de mesaje de încurajare. Prejudiciul stabilit de Garda Forestieră depășește 90.000 de euro, transmite eBihoreanul.ro.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cei 13 inculpaţi sunt acuzaţi de infracţiuni la regimul vânătorii, al armelor şi muniţiilor, precum şi la regimul protecţiei animalelor după ce, în perioada 2021 – 2023, pe raza fondului cinegetic nr. 38 „Lunca”, gestionat de Asociaţia de Vânătoare Tinca dar şi în zonele adiacente acestuia au participat în mod repetat la partide ilegale de vânătoare.

Inculpații, acuzați de fapte grave

Procurorii susțin că persoanele vizate au organizat partide de vânătoare neautorizate ori cu încălcarea condiţiilor din autorizaţiile legal emise (specia, numărul de exemplare, perioada, modul de desfăşurare).

În unele cazuri, braconierii ar fi ieşit în pădure pe timp de noapte, deşi legea interzice explicit acest lucru, ori în timpul prohibiţiei la vânat.

De asemenea, inculpații sunt acuzați că ar fi folosit arme letale în zone locuite, ar fi împuşcat exemplare din specii strict protejate, cum ar fi pisica sălbatică, şi ar fi folosit câini pentru atacarea şi schingiuirea vânatului în perimetre închise.

Cele 13 persoane au fost trimise în judecată pentru: braconaj (în formă simplă și continuată), uz de armă letală fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor (inclusiv deținerea ilegală a acestora), uciderea, rănirea sau schingiuirea animalelor, cu intenție și fără drept, complicitate la braconaj și la uz de armă letală fără drept.

O parte dintre inculpați sunt vânători, responsabili cu protejarea faunei

O parte dintre cei trimiși în judecată sunt vânători autorizați, mai exact oamenii plătiți să protejeze fauna și să aplice legea. Printre aceștia se află și fostul consilier județean PSD Iosif Ștefan Dulău, administratorul Asociației de Vânătoare Tinca, precum și paznicul asociației, Gheorghe Gliță.

Autoritățile s-au sesizat în urma unui conflict între un om de afaceri și un vânător

Totul a început de la un incident violent, produs în seara de 12 iulie 2023, între doi vânători din Tinca, omul de afaceri Nicolae Sarca și un localnic din zonă, Alexandru Merge. La un moment dat, afaceristul și-a descărcat carabina de vânătoare în scop de intimidare și a tras mai multe focuri de armă în vatra satului, într-o zonă locuită.

Cercetările au fost deschise inițial de Parchetul Salonta, în colaborare cu Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bihor și cu sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale Oradea.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că mai multe persoane importante din zonă ieșeau sistematic la partide de vânătoare ilegale în fondul cinegetic administrat de asociația condusă de Dulău, fără a deține autorizațiile obligatorii.

Zeci de arme și peste o sută de trofee de vânătoare, descoperite în urma perchezițiilor

În septembrie 2023, mascații au descins la 17 adrese și la sediul Asociației de Vânătoare Tinca. Perchezițiile au scos la iveală un adevărat arsenal: 38 de arme lungi de vânătoare și 8 arme neletale (deținute legal), plus două arme lungi neletale deținute ilegal; peste 5.600 de cartușe letale și neletale deținute legal, la care s-au adăugat 117 elemente de muniție letală și 469 neletale, deținute complet ilegal; 103 trofee de căprior, 14 de cerb comun, 7 de mistreț, unul de vulpe și chiar un trofeu de urs; 762 de autorizații de vânătoare, sisteme de ochire pe timp de noapte și un laptop plin de date operative.

La acea vreme, 21 de persoane au fost ridicate de polițiști, iar 20 au fost reținute în arest.

Mai mulți afaceriști și medici, sub control judiciar

Ulterior, 14 dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar. Printre aceștia se numărau şeful asociației, Ștefan Dulău, paznicul Gheorghe Gliță, dar și frații Andrei, Nicolae și Sorin Sarca (patronii unor firme de comerț cu lemn și materiale de construcții) și doi medici cunoscuți în zonă: Aurel Marți și Aurel Bogdan.

Măsurile preventive au fost ridicate, ulterior, însă cercetările au continuat. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Cum acționau inculpații

Probele strânse de anchetatori arată că, înainte de a ieși la vânătoare ilegală, braconierii îl anunțau pe WhatsApp chiar pe fostul consilier județean Iosif Ștefan Dulău. Mesajele erau scurte și clare: „intrăm în teren”, „mergem în observator” sau ieșim „pe Belfir / pe Criș”. Procurorii au demonstrat, prin datele de localizare ale telefoanelor mobile, că în acele intervale suspecții se aflau exact în zonele împădurite și de acces din Fondul Cinegetic nr. 38 „Lunca”.

Când terminau măcelul, braconierii raportau din nou pe grup: „Am ieșit din teren” sau „Noi am ieșit”. Mesajele erau însoțite, în numeroase cazuri, de fotografii și filmări horror cu vânatul doborât sau agonizând.

„Reprezentantul gestionarului fondului primea aceste mesaje în timp real, răspunzând, de cele mai multe ori, prin formule de validare: „OK”, „Bravo”, „Felicitări”, fără a cere prezentarea autorizațiilor sau a sesiza vreo neregulă, ceea ce a fost apreciat drept complicitate morală la braconaj și la uz de armă letală fără drept”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Zeci de animale ucise ilegal

Potrivit actului de sesizare a instanței, în urma partidelor ilegale au fost măcelărite fără drept zeci de animale din trei categorii distincte: specii de interes cinegetic (căprior, mistreț, cerb comun, fazan, iepure, vulpe, bursuc sau rață sălbatică, specii strict protejate prin lege (pisică sălbatică) şi animale domestice (în special câini, care erau fie împușcați pe loc, fie folosiți pentru a ataca și schingiui cu cruzime vânatul în perimetre închise).

În total, în dosar au fost trimişi în judecată 13 inculpaţi: Andrei Daniel Sarca, Alexandru Merge, Gheorghe Beniamin Gliţa, Aurel Bogdan, Aurel Sebastian Marţi, Nicolae Marius Sarca, Sorin Codruţ Sarca, Mihai Roland Szabo, Ionuţ Flaviu Fănăţan, Andrei Iagăr, Florin Teodor Lucuţa, Horia Horgea şi Iosif Ştefan Dulău.

Garda Forestieră s-a constituit parte civilă în dosar și le cere inculpaților despăgubiri calculate conform valorilor de înlocuire prevăzute de legislație pentru animalele împuşcate. În total, prejudiciul adus faunei din Bihor se ridică la peste 90.000 de euro.

Dosarul şi rechizitoriul au fost trimise luni spre judecare la Judecătoria Salonta.

FOTO: Poliția Română

