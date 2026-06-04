Diana Buzoianu anunță că Ministerul Mediului plantează copaci pe plajele din România. Când va începe procesul

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot de plantare a perdelelor forestiere pe plajele din România.

Copacii revin pe plajele din România

Ministra susține că proiectul se află în etapa finală de obținere a avizelor necesare, iar lucrările ar putea începe în următoarele luni. Măsura ur urmări îmbunătățirea condițiilor pentru turiști, în special pe plajele extinse în ultimii ani, unde suprafețele mari de nisip sunt lipsite de zone naturale de umbră.

„Știm că plajele noi, supralărgite, înseamnă și sute de metri de nisip fără nicio zonă de umbră. Mulți s-au făcut că nu văd această realitate ani de zile. Noi o vedem și avem și soluții.

Perdelele forestiere nu sunt o noutate. Dar în ultimii zeci de ani au fost distruse aproape toate perdelele forestiere de pe plajele noastre. Noi le vom readuce”, a declarat Buzoianu. Ea a adăugat că proiectul răspunde solicitărilor venite din partea turiștilor și a comunităților interesate de dezvoltarea litoralului. „V-am auzit vocea. V-am ascultat dorințele. Și, în următoarele luni, deja vom putea începe plantările pe plaje”, a afirmat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a transmis că proiectul a fost pregătit în ultimele luni și că, inițial, a fost privit cu îndoială de o parte dintre cei implicați: „Acum câteva luni, când ne-am apucat de acest proiect, mulți ne-au zis că e imposibil”, a afirmat ea.

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