USR întreprinde acțiuni pe Facebook de intimidare a presei critice din România. Partidul și Diana Buzoianu acuză publicația Gândul de Fake News. Acuzațiile sunt formulate într-o postare în care ministra nu prezintă documente sau dovezi, doar acuzații, intimidări și amenințarea cu sesizarea CNA. În fapt, Gândul a scris că ministra USR face angajări pe repede înainte la Apele Române, iar Diana Buzoianu spune că acesta este un Fake News. Ziarul a intrat însă în posesia documentului care arată că toate angajările din instituția în cauză au nevoie de aprobarea ministrului și publicăm facsimil. De asemenea, ziarul a stat de vorbă cu liderul de sindicat de la Apele Române care ne-a confirmat că nimeni nu se angajează fără aprobarea ministrei. Publicăm și înregistrarea.

USR și Diana Buzoianu acum, la fel ca Radu Miruță în trecut, încearcă intimidarea presei care îndrăznește să îi critice.

În urma articolului publicat de Gândul, sâmbătă, 2 mai, „În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea”, ministrul iese cu o postare publică în care ne acuză de fake news. În realitate, lucrurile stau exact invers.

Cum stau lucrurile la Apele Române, instituţie aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ca s-o cităm pe ministrul Buzoianu, „hai să o luăm de la început”.

Potrivit Dianei Buzoianu, „e o procedură care e dată de ANAR, nu de Minister. Și nu e pentru angajări, ci pentru selecția unor oameni care ocupau posturi temporare și trebuie să li se prelungească din 30 în 30 de zile mandatul, prelungire care se făcea fără nicio analiză până acum și care era automat dată indiferent de rezultatele oamenilor care cereau această prelungire”, scrie aceasta pe pagina sa de facebook.

În data de 29 aprilie 2026, este trimisă în teritoriu o circulară prin care şefii administraţiilor bazinale de apă din ţară sunt înştiinţaţi de faptul că se declanşează o procedurră de evaluare a angajaţilor în vederea ocupării unor posturi de conducere vacante.

Deşi legea prevede ca în astfel de situaţii să se organizeze concurs de selecţie, ministerul, prin Administraţia Naţională Apele Române, preferă varianta unei proceduri simplificate, pe care ministrul Buzoianu le justifică.

Deşi spune că nu ministerul se ocupă de astfel de lucruri, ministrul Diana Buzoianu diseminează problema în detaliu, pe facebook, fiind evident că are idee despre procedurile care se derulează la ANAR.

Şi nici n-ar avea cum să nu ştie, având în vedere că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are desemnat mai mulţi reprezentanţi în aceste comisii de selecţie-evaluare, potrivit documentului ataşat anunţului, obținut de Gândul. Aşa cum reiese din documentul de mai jos, primul desemnat în componenţa comisiei este chiar un reprezentant, în calitate de observator, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Adică al doamnei ministru.

Mai departe, în acelaşi document transmis în administraţiile bazinale din teritoriu, se mai specifică faptul că din aceste comisii de evaluare se află şi personal cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor care este condus de Diana Buzoianu.

Apare şi un Ordin intern în care este specificat exact ce spune ministrul Diana Buzoianu că nu face ministerul pe care-l conduce

Potrivit acestui document pe care Gândul l-a obţinut, chiar la Articolul 1, se specifică: „toate unităţile din subbordinea/sub autoritatea/în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au obligaţia obţinerii acordului ordonatorului principal de credite în vederea demarării oricărei proceduri de organizare a concursurilor de recrutare/promovare a tuturor posturilor din cadrul propriilor structuri

„Începând cu data prezentului Ordin, toate unităţile din subbordinea/sub autoritatea/în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au obligaţia obţinerii acordului ordonatorului principal de credite în vederea demarării oricărei proceduri de organizare a concursurilor de recrutare/promovare a tuturor posturilor din cadrul propriilor structuri (2) Solicitarea acordului prevăzut la alin. (1) se realizează prin depunerea la cabinetul ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor a unei cereri care să cuprindă justificarea necesităţii şi asigurarea încadrării în bugetul alocat cu această destinație. Art.2.- Începând cu data prezentului ordin, toate unităţile din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi rilor au obligaţia comunicării către Direcţia Generală Resurse Umane, Juridică Relatia cu Parlamentul a tuturor posturilor care se vacantează, în termen de no zi de la data producerii acestei modificări.”

Ordinul a fost este emis pe 23.01.2025, când ministrul Mediului era Mircea Fechet. Pe 23 iunie 2025, Diana Anda Buzoianu a fost numită în funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, însă regulamentele nu se schimbă odată cu schimbarea ministrului, decât printr-un alt ordin.

Ce spune liderul Sindicatului Mureşul despre angajările de care ministrul spune că nu le organizează la ANAR: „Şi-a trimis câte o cârtiță doamna ministru, în toate comisiile”

Cornel Brişcaru este unul dintre liderii sindicali din cadrul Apelor Române şi conduce Sindicatul Mureşul de la Târgu Mureş.

Acesta a declarat, pentru Gândul, că spusele Dianei Buzoianu sunt „o glumă sinistră” din cauză că „doamna ministru ştie în orice secundă ce se întâmplă la Apele Române”.

„Dar o glumă sinistră. Doamna ministru știe în orice secundă pentru că există ordin de ministru, pentru că există decizii date, pentru că există comunicări între conducerea ANAR-ului și doamna ministru. Și-a plasat, pentru că nu are încredere în omul pus de ea, director general, i-a mai plasat și o consilieră care îi selectează gândurile și faptele domnului director general în așa fel încât lucrurile să fie controlate deplin. Repet, e o glumă sinistră. Uitați-vă pe documentele emise și veți vedea că doamna ministru știe permanent această chestiune, pe ultima 100m, să încalci legea în vigoare, legea statului român da, care stabilește modul și felul în care, prin concurs sau examen se ocupă funcțiile sau posturile în Apele Române și să inventezi, ca la licitația de cai, procedură de selecție simplificată pentru a pune oamenii sau a da jos oameni într-o instituție publică e o aberație”, declară liderul sindical Cornel Brişcaru, pentru Gândul.

Liderul sindical ridică o problemă nouă pe care acesta o cataloghează drept „întrebarea de 100 de puncte” pe care i-o adresează ministrului Diana Buzoianu.

„Întrebarea de 100 de puncte, și pentru doamna ministru și pentru alte instituții ale statului care ar trebui, cred, să intervină, este de ce doamna nu organizează concurs? Asta e de 100 de puncte. La noi, în instituție, lucrurile se reglează conform legii. Așa se organizează: concurs. De unde invențiile astea? Care e rolul acestei evaluări făcute în acest moment, dacă nu intervenția arbitrară la selecție din partea ministrei? Am văzut și eu documentele publicate. Da, și-a trimis câte o cârtiță doamna ministru, în toate comisiile. Uitați-vă pe Ordinul 191! Nu de ieri, de-a știe doamna ministru. Dintotdeauna știe, de când s-a instalat, știe doamna ministru. Ca orice fel de mișcare de personal în interior, de la mutarea unui barajist de la un baraj la altul, angajarea unui lăcătuș-mecanic sau unui șofer sau a unui director, doamna ministru trebuie să dea aprobare. Așa spune ordinul și dă aprobare. Astăzi suntem în situația în care doamna ministru controlează tot prin intermediul acelui ordin. Ce nu știe? Tipul ăsta de invenții promovate de către doamna ministru și oamenii din interiorul lui sunt foarte periculoase pentru regulile după care funcționează o instituție publică. Vrei transparență, vrei lucruri serios făcute, vrei lucruri legal făcute? Scoate posturile la concurs! Să participe tot poporul care are dreptul!”, mai spune sindicalistul, pentru Gândul.

Brişcaru mai spune că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, mai spune că aceasta şi-a adus la Apele Române „o armată de consilieri și denumiți prin toate posturile”.

„Dacă nu sunt stare să descopere ce scrie legea românească sau în documentele emise de ministerul pe care îl conduce?” Emit oamenii ei din Administrația Națională Apele Române anunțuri de selecții și angajări noaptea, ca hoții?”, a mai adăugat Cornel Brişcaru.

(Toate documentele care stau la baza acestui articol, cât şi a celui precedent pot fi consultate în Secţiunea Galerie Foto).

La fel ca şi colegul său de partid şi de guvern, Radu Miruţă, Buzoianu acuză publicaţia Gândul de fake news, pe motiv că ” grupurile de interese sunt tare supărate și urlă zilele astea că e revoltător să nu le mai fie prelungite din pix posturile celor care au întors ochii la corupție și au livrat dezastru în local. Voi ce credeți? A, și da, vom face plângere la CNA.”

Aşa cum am demontat acuzaţiile fără acoperire ale ministrului Apărării, am demontat și acuzațiile colegei sale, ministra Diana Buzoianu.

