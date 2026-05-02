Prima pagină » Știri politice » În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea

În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea

Luiza Dobrescu
În pragul moțiunii de cenzură, Diana Buzoianu face angajări pe repede înainte la Apele Române. Directori numiți prin procedură simplificată, în loc de concurs, așa cum cere legea
Galerie Foto 29

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis, în teritoriu, un anunţ de angajare, exact în ziua în care se depunea moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

În documentul oficial se arată că ministrul Diana Buzoianu doreşte să înceapă selecţiile în instituţie, pe bază de interviu, pentru ocuparea unor posturi de conducere, temporar.

Acestea ar urma să fie ocupate prin procedură simplificată, adică pe bază de interviu şi evaluarea activităţii respectivului, ca angajat.

Circulara a fost aprobată în ziua citirii moţiunii şi a fost transmisă ulterior administraţiilor bazinale de apă din ţară.

Se încearcă numirea oamenilor USR în posturi de conducere înainte de 5 mai

Din text, reiese că ministrul Diana Buzoianu intenţionează să facă angajări pe repede înainte, la Apele Române.

Iar asta chiar înainte de data dezbaterii şi votării moţiunii, din 5 mai, eveniment în urmă căruia Guvernul Ilie Bolojan ar putea pleca acasă.

Surse din instituţie, contactate de Gândul, justifică această grabă prin faptul că cei de la USR vor să-şi numească în funcţii de conducere oamenii partidului, până nu pică guvernul.

Însă, potrivit HG 1336/2022, posturile în instituţiile publice se ocupă numai prin concurs, organizat în conditiile legii. „Procedura de selecţie simplificată” nu este posibilă, în astfel de situaţii, mai spun aceleaşi surse, cât şi legea.

„Art. 14. –
(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

(2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen”, se arată în lege.

Pe 28 aprilie, ministra Diana Buzoianu aprobă nu una, ci două proceduri „strategice”. Prima reprezintă o procedură simplificată pentru selecția directorilor de Administrații Bazinale de Apă (ABA) și Sisteme de Gospodărire a Apelor (SGA).

A doua este o procedură de evaluare a întregii armate de șefi din Apele Române, de la șef de serviciu și inginer-șef până la director tehnic și director general adjunct.

Dosarele se depun până pe 5 mai, iar interviurile sunt programate pe 7 mai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
09:00
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
ANALIZĂ Costul războaielor Statelor Unite din ultimii 76 de ani, în bani cheltuiți și militari pierduți: De la Coreea la Iran
06:00
Costul războaielor Statelor Unite din ultimii 76 de ani, în bani cheltuiți și militari pierduți: De la Coreea la Iran
FLASH NEWS Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
23:55
Victor Negrescu: „Eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat. Cifrele vorbesc”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu îi ironizează pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze la moțiune: „Îmi cer scuze public”
23:36
Oana Gheorghiu îi ironizează pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze la moțiune: „Îmi cer scuze public”
REACȚIE Ciolacu îl contrazice pe Bolojan în privința gestionării programului SAFE: „Minte cu nerușinare”
23:25
Ciolacu îl contrazice pe Bolojan în privința gestionării programului SAFE: „Minte cu nerușinare”
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
21:55
Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
Mediafax
20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Copiii nu sunt protejați suficient pe Facebook și Instagram, acuză Uniunea Europeană
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
09:00
Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare
CONTROVERSĂ Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
08:43
Armistițiul SUA-Iran, la un pas de implozie. Trump amenință: „Poate că e mai bine să nu existe niciun acord”
ECONOMIE Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
08:26
Politico: Acordul UE-Mercosur intră în vigoare, dar rămâne contestat politic
FLASH NEWS Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
08:05
Trump înăsprește sancțiunile contra Iranului și avertizează transportatorii: navele care plătesc taxe Teheranului în Ormuz riscă sancțiuni
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
08:00
Ion Cristoiu: „Jupân Dumitrache este exact ca Bolojan în materie de austeritate. Ia banii dintr-un buzunar și îi pune în altul”
FLASH NEWS MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național
07:41
MApN: 20 de drone rusești detectate lângă granița cu România. O aeronavă fără pilot a pătruns temporar în spațiul aerian național

Cele mai noi

Trimite acest link pe