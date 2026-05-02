Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis, în teritoriu, un anunţ de angajare, exact în ziua în care se depunea moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

În documentul oficial se arată că ministrul Diana Buzoianu doreşte să înceapă selecţiile în instituţie, pe bază de interviu, pentru ocuparea unor posturi de conducere, temporar.

Acestea ar urma să fie ocupate prin procedură simplificată, adică pe bază de interviu şi evaluarea activităţii respectivului, ca angajat.

Circulara a fost aprobată în ziua citirii moţiunii şi a fost transmisă ulterior administraţiilor bazinale de apă din ţară.

Se încearcă numirea oamenilor USR în posturi de conducere înainte de 5 mai

Din text, reiese că ministrul Diana Buzoianu intenţionează să facă angajări pe repede înainte, la Apele Române.

Iar asta chiar înainte de data dezbaterii şi votării moţiunii, din 5 mai, eveniment în urmă căruia Guvernul Ilie Bolojan ar putea pleca acasă.

Surse din instituţie, contactate de Gândul, justifică această grabă prin faptul că cei de la USR vor să-şi numească în funcţii de conducere oamenii partidului, până nu pică guvernul.

Însă, potrivit HG 1336/2022, posturile în instituţiile publice se ocupă numai prin concurs, organizat în conditiile legii. „Procedura de selecţie simplificată” nu este posibilă, în astfel de situaţii, mai spun aceleaşi surse, cât şi legea.

„Art. 14. –

(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. (2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen”, se arată în lege.

Pe 28 aprilie, ministra Diana Buzoianu aprobă nu una, ci două proceduri „strategice”. Prima reprezintă o procedură simplificată pentru selecția directorilor de Administrații Bazinale de Apă (ABA) și Sisteme de Gospodărire a Apelor (SGA).

A doua este o procedură de evaluare a întregii armate de șefi din Apele Române, de la șef de serviciu și inginer-șef până la director tehnic și director general adjunct.

Dosarele se depun până pe 5 mai, iar interviurile sunt programate pe 7 mai.

