Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu anunţă schimbarea din funcţie a şefului Apelor Române: „Nu întoarcem ochii de la ilegalităţi. Îi mulţumesc pentru mandat”

Diana Buzoianu anunţă schimbarea din funcţie a şefului Apelor Române: „Nu întoarcem ochii de la ilegalităţi. Îi mulţumesc pentru mandat”

Luiza Dobrescu
Diana Buzoianu anunţă schimbarea din funcţie a şefului Apelor Române:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

„Voi emite decizie de schimbare din funcție a directorului general de la Apele Române”, anunţă joi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Aceasta spune că va emite decizie de schimbare din funcție a directorului general de la „Apele Române” și detaliază și motivele, printre care recompensarea unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități.

Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi.

În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt.

Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile – ilegalități vizibile din avion.

Buzoianu îl acuză pe şeful Apelor Române că „a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut”.

Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie.

Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile.

Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”, spune Buzoianu.

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani

Diana Buzoianu a depus un proiect de lege împotriva balastierelor ilegale. Ce sancțiuni propune ministrul pentru operatorii care încalcă legea

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
ACTUALITATE ⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
22:00
⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
FLASH NEWS Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
20:31
Miruță, întrebat despre un posibil proiect comun PNL-USR în 2028: „Partidele politice trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă”
REACȚIE Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
20:22
Oana Gheorghiu se autodenunță pentru „decredibilizarea justiției”, după raportul CSM: „Am fost în stradă și am militat pentru o justiție independentă”
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe