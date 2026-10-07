Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero, a fost obligată să-i taie microfonul Dianei Stoica, de la USR, care, alături de colegii săi deputaţi, au ieşit cu pancarte pe care scriau că vor ca parlamentarii să pună pe ordinea de zi înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos din care au făcut parte mai mulţi demnitari şi un judecător al Curţii Constituţionale.

Scandalul a degenerat până acolo, încât Natalia Intotero i-a amintit regulamentul plenului Dianei Stoica, iar aceasta din urmă a continuat să susţină cauza USR vorbind peste vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

Scandal total în plenul de miercuri între userista Diana Stoica şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero

La rândul său, deputatul AUR, M ihai Enache, a transmis de la tribună celor de la USR să şi voteze în Biroul Permanent înfiinţarea acestei comisii, având în vedere că au lipsit de la ultima şedinţă în care s-a discutat acest lucru.

Deputatul Bogdan Velcescu, care este şi chestor al Camerei Deputaţilor, a spus că votul în BP a fost de 4 la 4 şi o abţinere, iar deputatul USR Cătălin Drulă a lipsit.

Acesta chiar a mai spus că ar trebui înfiinţate comisii de anchetă şi pentru şedinţa de pe Sena a celor de la USR cât şi pentru liderul de la Dâmboviţa