Userista Diana Stoica a minţit că şi-a trecut ceasul Cartier de 10.000 de euro în declaraţia de avere. În documentul publicat pe site-ul Camera Deputaţilor, nu e menţionată nicio bijuterie

Deputatul USR, Diana Stoica, a uitat să-şi treacă ceasul Cartier de 10.000 de euro în declaraţia de avere, aşa cum a declarat că a făcut.

Aceasta a ieşit miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, alături de colegii săi, ca să solicite Parlamentului să pună pe ordinea de zi şi să voteze înfiinţarea unei comisii care să ancheteze un zbor privat spre Mykonos din care au făcut parte mai mulţi politicieni şi un judecător al Curţii Constituţionale.

Aceasta a fost acuzată de parlamentarii de la celelalte formaţiuni politice că Stoica ar trebui să explice cum îşi permite să-şi cumpere un ceas Cartier, al cărui preţ de catalog este de aproape 11.000 de euro.

Deputatul USR a transmis, de la tribuna Camerei Deputaţilor, că bijuteria a fost achiziţionată după ce şi-a strâns banii pentru a o cumpăra. Ba mai mult, chiar a trecut-o în declaraţia de avere, din 2024.

Ultima pe care, de altfel, a completat-o deputata. Aceasta se numără printre parlamentarii care au uitat să-şi depună declaraţia de avere pe 2025 pe siteul Parlamentului.

În declaraţia de avere nu e ceasul

Potrivit documentului publicat pe siteul Camerei Deputaţilor, aceasta ar avea câteva conturi active, dar şi sume de bani cu care aceasta a împrumutat partidul de trei ori cu 75.000 de lei.

În declaraţie mai figurează un autoturism şi un apartament, însă nici urmă de ceas Cartier. La rubrica respectivă nu este menţionat nimic de către deputată.

De la tribună, Diana Stoica a spus că ceasul este cumpărat din salariul de deputat şi că nu l-a ascuns niciodată.

„Da, mi-am cumpărat o bijuterie pe care o port la mână în Parlament și am trecut-o în declarația de avere. Din momentul în care am achiziționat-o, nu am băgat-o în buzunar, așa cum face șeful dumneavoastră când umblă cu un ceas scump. Nu am ascuns-o nicio clipă. E cumpărată din banii mei. Mi-am strâns acești bani și am achiziționat-o. Da, nu e nimic de ascuns. Dacă aveam ceva de ascuns, nu o purtam în fiecare zi la Parlament”.

Doar din declaraţia de avere lipseşte, din câte se vede, având în vedere că a uitat să-l amintească şi acolo.