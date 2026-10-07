Prima pagină » Actualitate » Userista Diana Stoica a minţit că şi-a trecut ceasul Cartier de 10.000 de euro în declaraţia de avere. În documentul publicat pe site-ul Camera Deputaţilor, nu e menţionată nicio bijuterie

Userista Diana Stoica a minţit că şi-a trecut ceasul Cartier de 10.000 de euro în declaraţia de avere. În documentul publicat pe site-ul Camera Deputaţilor, nu e menţionată nicio bijuterie

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul USR, Diana Stoica, a uitat să-şi treacă ceasul Cartier de 10.000 de euro în declaraţia de avere, aşa cum a declarat că a făcut.

Aceasta a ieşit miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, alături de colegii săi, ca să solicite Parlamentului să pună pe ordinea de zi şi să voteze înfiinţarea unei comisii care să ancheteze un zbor privat spre Mykonos din care au făcut parte mai mulţi politicieni şi un judecător al Curţii Constituţionale.

Aceasta a fost acuzată de parlamentarii de la celelalte formaţiuni politice că Stoica ar trebui să explice cum îşi permite să-şi cumpere un ceas Cartier, al cărui preţ de catalog este de aproape 11.000 de euro.

Deputatul USR a transmis, de la tribuna Camerei Deputaţilor, că bijuteria a fost achiziţionată după ce şi-a strâns banii pentru a o cumpăra. Ba mai mult, chiar a trecut-o în declaraţia de avere, din 2024.

Ultima pe care, de altfel, a completat-o deputata. Aceasta se numără printre parlamentarii care au uitat să-şi depună declaraţia de avere pe 2025 pe siteul Parlamentului. 

În declaraţia de avere nu e ceasul

Potrivit documentului publicat pe siteul Camerei Deputaţilor, aceasta ar avea câteva conturi active, dar şi sume de bani cu care aceasta a împrumutat partidul de trei ori cu 75.000 de lei.

În declaraţie mai figurează un autoturism şi un apartament, însă nici urmă de ceas Cartier. La rubrica respectivă nu este menţionat nimic de către deputată.

De la tribună, Diana Stoica a spus că ceasul este cumpărat din salariul de deputat şi că nu l-a ascuns niciodată.

„Da, mi-am cumpărat o bijuterie pe care o port la mână în Parlament și am trecut-o în declarația de avere. Din momentul în care am achiziționat-o, nu am băgat-o în buzunar, așa cum face șeful dumneavoastră când umblă cu un ceas scump. Nu am ascuns-o nicio clipă. E cumpărată din banii mei. Mi-am strâns acești bani și am achiziționat-o. Da, nu e nimic de ascuns. Dacă aveam ceva de ascuns, nu o purtam în fiecare zi la Parlament”. 

Doar din declaraţia de avere lipseşte, din câte se vede, având în vedere că a uitat să-l amintească şi acolo.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
15:06
Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
15:04
Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
AGRICULTURĂ Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos
14:55
Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos
ECONOMIE Lovitură pentru Nicușor Dan. Parlamentul îi respinge cererea și majorează cu 200 de litri cantitatea de țuică produsă în gospodării și scutită de accize
14:47
Lovitură pentru Nicușor Dan. Parlamentul îi respinge cererea și majorează cu 200 de litri cantitatea de țuică produsă în gospodării și scutită de accize
SĂNĂTATE Fructul pe care îl mănâncă în fiecare dimineață o femeie de 100 de ani. 4 obiceiuri pe care le consideră cheia longevității
14:39
Fructul pe care îl mănâncă în fiecare dimineață o femeie de 100 de ani. 4 obiceiuri pe care le consideră cheia longevității
VIDEO Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare
14:31
Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare
Mediafax
Fără închisoare pentru drogurile deținute pentru consum propriu. Proiectul care schimbă radical sancțiunile
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
Fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: L-a dat la poliție
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Click
Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Ce se întâmplă doctore
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat alfabetul? Drumul literelor de la hieroglifele egiptene la alfabetul latin
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
15:28
Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
ULTIMA ORĂ „Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
15:21
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
REACȚIE Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
14:58
Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
NEWS ALERT Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
14:58
Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
FLASH NEWS Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții
14:57
Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții
FLASH NEWS Atenționare de la șeful ANAF: Vedem absolut tot, viața fiecărui contribuabil
14:50
Atenționare de la șeful ANAF: Vedem absolut tot, viața fiecărui contribuabil

Cele mai noi

Trimite acest link pe