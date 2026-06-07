Dieta lui Clint Eastwood. Legendarul actor în vârstă de 96 de ani o ține de când avea 50 de ani

Motto-ul său binecunoscut a fost întotdeauna „nu lăsați pe bătrânețea să intre”, scrie La Razon.

Legendarul Clint Eastwood a decis să se retragă din activitate la 96 de ani, după ce, la 95 de ani, a lansat ultimul său film, „Juratul numărul 2”, un film cu adevărat remarcabil, care a fost foarte bine primit atât de critici, cât și de public.

Actor, regizor, scenarist și producător, Eastwood a dat dovadă de o energie neobișnuită pentru cineva de vârsta lui. Motto-ul său binecunoscut a fost întotdeauna „nu-l lăsați pe bătrân să intre”. Exact asta a făcut și în această perioadă, în timp ce alții se bucurau de o pensionare liniștită, el a cules majoritatea premiilor binemeritate. Ceva neobișnuit și, prin urmare, demn de știri.

Tată a opt copii și soț a șase soții, Eastwood a decis să se retragă, dar stilul său de viață sănătos rămâne. Acest stil de viață nu se rezumă doar la mâncare, ci este un mod de viață care, în cazul său și așa cum a recunoscut chiar el, constă în acceptarea bătrâneții fără a o lăsa să-i dicteze viața sau să-i epuizeze energia. Este vorba despre obiceiuri sănătoase, disciplină și echilibru fizic și mental. Este vorba despre încercarea de a rămâne activ și tânăr, fiind conștient de vârsta sa, dar deschis la noi experiențe, făcând mișcare și reinventându-se.

De la vârsta de 50 de ani, Eastwood a urmat o dietă organică, cu conținut scăzut de grăsimi și fără gluten, care pune prioritate proteinelor slabe, peștelui, ouălor, fructelor proaspete, legumelor și salatelor cu mult broccoli, sparanghel și muguri de lucernă. În proporție de 90% este sănătoasă și 10% este pentru răsfățuri și gustări alimentare. Este similară cu dietele urmate de mulți alți nonagenari și centenari.

De altfel, în bestseller-ul, „Ghid pentru o viață sănătoasă până la 120 de ani”, Dr. Manuel de la Peña citează zeci de cazuri de bărbați și femei din Spania care au depășit vârsta de o sută de ani și mențin niveluri remarcabil de ridicate de activitate mentală și fizică.

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