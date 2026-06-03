Legenda cinematografiei Clint Eastwood s-a retras oficial din actorie și regie la 96 de ani.

Clint Eastwood și-a încheiat oficial cariera la Hollywood după șapte decenii de activitate și peste 70 de filme realizate, scrie Independent.

A câștigat patru premii Oscar

Actorul și regizorul, câștigător a patru premii Oscar, care a împlinit 96 de ani pe 31 mai, a devenit celebru în anii 1960 datorită serialului TV Rawhide, înainte de a juca în celebra trilogie western a lui Sergio Leone, cunoscută drept Dollars Trilogy, din care face parte și filmul The Good, the Bad and the Ugly.

Eastwood și-a regizat primul film, Play Misty for Me, în anii 1970. În următoarele șase decenii, a lansat numeroase producții apreciate, printre care Unforgiven, Million Dollar Baby, Changeling, Gran Torino, American Sniper și The Mule.

Considerat unul dintre cei mai de succes actori deveniți regizori, Eastwood nu s-a limitat la un singur gen cinematografic. A realizat westernuri, thrillere, filme biografice, drame romantice, filme de război și chiar musicaluri. De asemenea, era cunoscut pentru stilul său rapid de lucru, finalizând adesea producțiile înainte de termen și sub bugetul stabilit.

A regizat cinci actori care au câștigat premii Oscar

Cunoscut pentru etica sa de muncă remarcabilă, Eastwood a jucat adesea și în filmele pe care le regiza. Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în Cry Macho. Ultimul său film ca regizor a fost thrillerul juridic Juror No. 2, cu Nicholas Hoult și Toni Collette în rolurile principale.

De-a lungul carierei sale, Eastwood a regizat cinci actori care au câștigat premii Oscar: Gene Hackman pentru Unforgiven, Sean Penn și Tim Robbins pentru Mystic River, precum și Hilary Swank și Morgan Freeman pentru Million Dollar Baby.

Regretatul Richard Harris, care a lucrat cu Eastwood la Unforgiven, declara că nu mai participase niciodată la o producție atât de bine organizată. El a descris pregătirea regizorului drept „uimitoare”.

La rândul său, Morgan Freeman l-a numit pe Eastwood cel mai bun regizor cu care a lucrat vreodată.

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